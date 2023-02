NBA kündigt Staraufgebot des All-Star Celebrity Games an

US-Fernsehen

Am kommenden Freitag wird das diesjährige Spiel in Salt Lake City ausgetragen. Der Sportsender ESPN überträgt.

ESPN und die NBA haben den Spielplan und die Trainer für das Ruffles-NBA-All-Star-Celebrity-Game 2023 bekannt gegeben, bei dem Schauspieler, Comedians, Grammy-preisgekrönte Musiker, Athleten und viele mehr auftreten werden. Das Spiel findet am Freitag, den 17. Februar, um 19 Uhr im Jon M. Huntsman Center in Salt Lake City, Utah, statt und wird auf ESPN ausgestrahlt und kann über die ESPN-App gestreamt werden. DAZN strahlt das Spiel in der Nacht zum Samstag um 03.00 Uhr aus.Ryan Smith, der Teamchef der Utah Jazz, und der dreimalige NBA-Champion und Jazz-Minderheitseigentümer Dwyane Wade werden als Ehrenspielführer fungieren. Der zweifache NBA-MVP und NBA-All-Star-Game-Kapitän 2023 Giannis Antetokounmpo, seine Brüder Thanasis und Alex Antetokounmpo und die dreifache Olympiamedaillengewinnerin Lindsey Vonn werden das Team Dwyane coachen und gegen die Naismith Memorial Basketball Hall of Famer und zweifache WNBA-Champion Lisa Leslie, den Rapper und Schauspieler Fat Joe und den dritten Baseman der Houston Astros, Alex Bregman, antreten, der das Team Ryan coachen wird.Der mit einem Grammy ausgezeichnete Künstler 21 Savage, die mit einem Grammy ausgezeichnete Künstlerin und Schauspielerin Janelle Monáe, der für einen Grammy nominierte Künstler Cordae, die Schauspieler Simu Liu, Sinqua Walls und Everett Osborne, die Ikone der lateinamerikanischen Musik und der Schauspieler Nicky Jam sowie der Reggaeton-Künstler Ozuna, der Wide Receiver DK Metcalf von den Seattle Seahawks, Pro Football Hall of Famer Calvin Johnson, der elffache MLB-All-Star Albert Pujols, «Jimmy Kimmel Live»-Sidekick Guillermo Rodriguez, Tennisstar Frances Tiafoe, WWE-Superstar The Miz, der brasilianische TV-Moderator Marcos Mion und Content Creator Jesser werden zum ersten Mal beim Celebrity Game auftreten.