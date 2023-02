VOD-Charts

Comedy-Serien dominieren in dieser Woche das Feld, in dem auch ein Wikinger-Film auftaucht.

Dass Netflix derzeit mit Wikinger-Geschichten Erfolg hat, bewies der Streamingdienst in den vergangenen beiden Wochen als nacheinander der Spin-off «Vikings: Valhalla» und die Mutterserie «Vikings» in den Top10 auftauchte. In dieser Woche knüpft man daran an, auch wenn der norwegische Filmnur namentlich mit den beiden Serie verwandt ist. Der Horrorthriller belegt in der sechsten Kalenderwoche mit einer Reichweite von 712.000 Abrufen den zehnten Platz.Platz neun stammt aus Südkorea und kommt auf 781.000 Millionen Klicks bei Netflix. Dabei handelt sich um den Reality-Wettkampf. Auf den Plätzen acht und sieben folgen die beiden Comedy-Klassikerund. Während die Nerd-Gruppe 795.000 Millionen Views sammelte, brachte es die Arbeitsplatz-Mockumentary auf 827.000 Aufrufe.Auch Platz sechs stammt aus dem Comedy-Bereich. Laut den Marktforschern von Goldmedia wurdezwischen dem 3. und 9. Februar 926.000-mal gestreamt. Auf 945.000 Klicks kam die Krankenhaus-Serieund belegt damit den fünten Rang. Netflix-Neustartreiht sich auf Platz drei ein. Die Fantasy-Serie, die in der Vorwoche noch den Platz an der Sonne innehatte, bracht es in den vergangenen sieben Tagen auf 1,09 Millionen Abrufe.Damit liegt man gleichauf mit- Die Zombie-Serie zählte ebenfalls 1,09 Millionen Streams. Silber geht derweil an. Die zweite Krankenhaus-Reihe in den Top10 holte 1,27 Millionen Aufrufe. Über allen thront die 90er-Sitcom, die nach wie vor keine Beliebtheit eingebüßt hat. 1,45 Millionen Klicks waren derselben Meinung.