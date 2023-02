Amazon setzt «Wytches» als Animationsserie um

US-Fernsehen

Der Unterhaltungskonzern kündigte nun eine Verfilmung des Comics an.

Amazon hat eine animierte Adaption der Comicseriebestellt. Der Comic wurde von Scott Snyder und Jock geschaffen. Er erzählt die Geschichte des „17-jährigen Sailor Rooks, dessen Familie nach einem tragischen Unfall in eine abgelegene Stadt in Neuengland zieht, nur um zu entdecken, dass unter der Stadt eine Höhle von Monstern lauert – uralte Kreaturen, die unsere dunkelsten Ängste und Sehnsüchte ausnutzen", wie es in der offiziellen Beschreibung heißt.Snyder und Jock werden zusammen mit Plan B Entertainment, Kevin Kolde von Project 51 Productions und Amazon Studios die Produktion übernehmen. «Wytches» wurde ursprünglich von Image Comics veröffentlicht. Sie lief über sechs Ausgaben, die zwischen Oktober 2014 und März 2015 erschienen. Ursprünglich wollte Plan B die Comics kurz nach Erscheinen der ersten Ausgabe als Film adaptieren, aber es wurde bekannt gegeben, dass sich die Pläne auf eine TV-Serie im Jahr 2021 verlagert haben."Angetrieben von Scott und Jock sowie unseren Partnern bei Plan B und Project 51 Productions, vereint «Wytches» spannenden Horror und aufrüttelndes Drama, während es die dunklen Überlieferungen rund um eine uralte Hexenhöhle ausgräbt", so Melissa Wolfe, Head of Animation bei Amazon Studios. "Angesichts des eindringlichen und intimen Charakters von Scotts und Jocks angesehener Comicserie freuen wir uns darauf, ihre kreative Vision unserem globalen Publikum zu präsentieren und unser wachsendes Angebot an animierten Serien zu erweitern."