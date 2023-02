«The Madness»: Colman Domingo spielt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Der Schauspieler wurde zahlreichen Zuschauern durch die HBO-Serie «Euphoria» bekannt.

Netflix hat die limitierte Seriemit Colman Domingo in der Hauptrolle bestellt. Das Format, die aus acht Episoden bestehen wird, wird als Verschwörungsthriller beschrieben. Im Mittelpunkt steht der "Medienexperte Muncie Daniels (Domingo), der um seine Unschuld und sein Leben kämpfen muss, nachdem er tief in den Wäldern der Poconos über einen Mord gestolpert ist. Während sich die Mauern schließen, versucht Muncie, sich mit seiner entfremdeten Familie – und seinen verlorenen Idealen – wieder zu verbinden, um zu überleben.""«The Madness» ist eine Neuinterpretation des Verschwörungsthrillers und stellt das Genre mit seinen vielschichtigen Charakteren, der treibenden Action und dem rasanten Tempo auf den Kopf", sagt Peter Friedlander, Vice President of Scripted Series bei Netflix für die USA und Kanada. "Wir sind stolz darauf, ein so starkes Team zusammengestellt zu haben, um diese dynamische Geschichte für Netflix-Zuschauer auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken, und mit dem Team Chernin weiterhin großartige Unterhaltung zu produzieren."Stephen Belber hat die Serie entwickelt und fungiert als ausführender Produzent und Co-Showrunner. VJ Boyd wird ebenfalls als ausführender Produzent und Co-Showrunner fungieren. Peter Chernin, Jenno Topping und Kaitlin Dahill von Chernin Entertainment sind ebenfalls ausführende Produzenten. Clément Virgo wird bei den ersten beiden und den letzten beiden Episoden Regie führen und als ausführender Produzent fungieren, während Quyen Tran und Jessica Lowrey bei jeweils zwei Episoden auch Regie führen werden. Chernin Entertainment unterhält derzeit einen First-Look-Vertrag mit Netflix