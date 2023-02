«Transatlantic»: Neue Serie von «Unorthodox»-Schöpferin hat Starttermin

TV-News

Die Serie von Anna Winger ist inspiriert von der wahren Geschichte über Varian Fry, Mary Jayne Gold und der Hilfsorganisation „Emergency Rescue Committee“.

Netflix hat den Start vonbekannt gegeben. Am 7. April steht die siebenteilige Reihe, die mit Cory Michael Smith als Varian Fry, Gillian Jacobs als Mary Jayne Gold sowie Lucas Englander als Albert Hirschmann in den Hauptrollen besetzt ist, zum Abruf bereit. Es ist nach «Unorthodox» die zweite Netflix-Serie von Anna Winger, die auch hinter der Serie «Deutschland 83» und deren Fortsetzungen stand.«Transatlantic» spielt in Marseille Anfang der 1940er Jahre und wurde vollständig vor Ort in der Hafenstadt in Südfrankreich gedreht. Dort riskiert eine internationale Gruppe junger Helden ihr Leben, um mehr als zweitausend Geflüchtete aus dem besetzten Frankreich zu retten – darunter viele Literatur- und Kunstschaffende, die im Nationalsozialismus auf der Liste der meistgesuchten Personen stehen: Die sieben Episoden sind inspiriert von der wahren Geschichte über Varian Fry, Mary Jayne Gold und der Hilfsorganisation „Emergency Rescue Committee“. Gemeinsam mit ihren berühmten Schützlingen beziehen sie eine Villa am Rande der Stadt, wo die drohende Lebensgefahr schnell zu unerwarteten Allianzen und intensiven Liebesbeziehungen führt.„Die menschliche Fähigkeit, selbst in den dunkelsten Zeiten voll und ganz zu leben, Freude zu finden und einen Sinn für Humor zu bewahren, steht im Mittelpunkt von «Transatlantic». Ich kann es kaum erwarten, dem Publikum diese Geschichte zu erzählen“, freut sich Anna Winger auf den Starttermin. Winger kreierte die Serie gemeinsam mit Daniel Hendler. Zudem fungierte sie zusammen mit Camille McCurry von Airlift Productions als Produzentin. Regie führten Stéphanie Chuat & Véronique Reymond sowie Mia Meyer.Zur weiteren Besetzung gehören Corey Stoll, Gregory Montel, Ralph Amoussou, Deleila Piasko, Amit Rahav, Moritz Bleibtreu, Alexander Fehling, Jonas Nay, Lolita Chammah, Luke Thompson, Jodhi May, Rafaela Nicolay und Henriette Confurius.