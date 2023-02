Das gestrige Achtelfinale des DFB-Pokals gewinnt Zuschauer hinzu

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt war das Interesse an der Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund gefragter als das Spiel der Vorwoche.



Zum nächsten Pokal-Derby war Borussia Dortmund zu Besuch beim VfL Bochum. Das Team hatte zuletzt einen starken 5:2-Sieg gegen Hoffenheim hingelegt und somit den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern können. Aufgrund eines «ZDF spezials» verschob sich der Vorbericht zum Spiel etwas nach hinten. Das ZDF sendete dann ab 20.25 Uhr aus Bochum, wo Sven Voss moderierte. 3,55 Millionen Zuschauer schalteten bereits vor dem Anpfiff an und sicherten sich gute 15,7 Prozent Marktanteil. Zudem saßen 0,77 Millionen jüngere Fußballfans vor dem Bildschirm, was hervorragenden 14,7 Prozent Marktanteil entsprach.Das eigentliche Spiel, welches der BvB mit 1:2 für sich entschied, landete dann mit 5,25 Millionen Interessenten auf Platz eins der Tagesrangliste. Nun wurde eine starke Quote von 21,5 Prozent eingefahren. Die 1,21 Millionen kamen auf ausgezeichnete 20,6 Prozent Marktanteil. Eine Woche zuvor hatte Das Erste die Partie zwischen dem 1. FSV Mainz und Bayern München übertragen. Bei 4,71 Millionen Fernsehenden waren hier starke 18,4 Prozent Marktanteil zustande gekommen. Die 1,28 Millionen Jüngeren hatten hingegen mit herausragenden 21,8 Prozent besser abgeschnitten.Das Erste war mit demzur Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien in die Primetime gestartet. Bei 4,67 Millionen Zusehenden standen 17,5 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Die 0,86 Millionen 14- bis 49-Jährigen starteten mit 14,8 Prozent in den Abend. Das Dramastürzte hingegen auf 2,04 Millionen Neugierige ab, was eine maue Sehbeteiligung von 7,8 Prozent zur Folge hatte. Niedrige 4,4 Prozent Marktanteil waren das Resultat bei den 0,27 Millionen Jüngeren.