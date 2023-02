Amazon arbeitet an weiteren «Bosch»-Spin-offs

US-Fernsehen

Die weiteren Nachfolger der Krimi-Serie drehen sich um Jerry Edgar und Renee Ballard.

Amazon entwickelt zwei neue Serien, die im-Universum spielen. Der Branchendienst ‚Variety‘ berichtet, dass Amazon Studios derzeit Serien entwickelt, die auf den Michael Connelly-Figuren Jerry Edgar und Renee Ballard basieren. Edgar wurde während der sieben Staffeln von «Bosch» von Jamie Hector dargestellt, Ballard hingegen war noch nie auf dem Bildschirm zu sehen. Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, sei Hector bereit, die Rolle des Edgar in der neuen Serie wieder aufzunehmen.Die Erweiterung von «Bosch» kommt nicht unerwartet. Die ursprüngliche Serie lief sieben Staffeln lang bis 2021 auf Prime Video und ist damit die bisher am längsten laufende Amazon-Serie. Die Spin-off-Serie «Bosch: Legacy», in der Titus Welliver als Harry Bosch zurückkehrte, lief 2022 auf Amazon Freevee an. Eine zweite Staffel ist für Herbst 2023 geplant. Es ist noch nicht entschieden, ob die beiden neuen Serien, sollten sie in Serie gehen, auf Prime Video oder Freevee ausgestrahlt werden.In der Edgar-Serie wird Boschs ehemaliger Partner für eine Undercover-Mission des FBI in Little Haiti, Miami, angeheuert, so die offizielle Beschreibung. "In dieser glamourösen Stadt ist er gezwungen, sein neues Leben mit der düsteren Schattenseite der Stadt in Einklang zu bringen, während er von seiner mysteriösen Vergangenheit gejagt wird.