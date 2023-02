WDR-Sex-Magazin «Ohjaaa!  Sex lieben» geht weiter

TV-News

Die Serie rund um Sex, Liebe und Partnerschaft geht ab März in die zweite Staffel. Alle Folgen sind bereits jetzt in der ARD Mediathek verfügbar.

Das WDR-Magazingeht mit der mittlerweile dritten Staffel weiter auf sexuelle Entdeckungsreise. In der Serie forschen Annabell Neuhof und Yared Dibaba im Bereich der Sexualität und liefern Erkenntnisse zu den Themen Sex, Liebe und Partnerschaft. Sie machen praktische Erfahrungen in Workshops, auf Sexpartys sowie in Coachings und sprechen mit Experten und Menschen, die ihre Sexualität frei leben.«Ohjaaa! Sex lieben» soll zur Beschäftigung mit der eigenen Lust inspirieren – für eine Sexualität, die glücklich macht. Alle sechs Folgen der dritten Staffel sind ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar. Im WDR Fernsehen sind die neuen Folgen ab 2. und 3. März sowie am 9., 16., 23. und 30. März jeweils um 23.30 Uhr zu sehen.In der dritten Staffel «Ohjaaa! Sex lieben» geht es um die Lust. In den ersten drei Folgen gehen Annabell und Yared auf die Frage ein: „Was macht uns Lust?“ Dabei geht es um sexuelle Bedürfnisse, und ob Sexpartys und Toys die Lust steigern. Thematisiert wird auch der Bereich BDSM. In den weiteren drei Folgenwollen sie wissen, wie man damit umgehen kann, wenn Stress, Unlust bei Eltern oder das Älterwerden Hürden für eine erfüllte Sexualität werden.