RTL streicht auch 300 Stellen im TV-Bereich

Wirtschaft

In den kommenden drei Jahren sollen freiwerdende Stellen nicht neu besetzt werden.

Nachdem RTL Deutschland am Dienstagmorgen sein Verlagsgeschäft neuaufgestellt und die Streichung von rund 500 Stellen am Hamburger Gruner + Jahr-Standort angekündigt hatte, wird es auch beim in Köln sitzenden Fernsehgeschäft zu Veränderungen kommen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, geht es dabei um 300 Stellen.‚Deutschlandfunk‘ beruft sich auf einen Sendersprecher und spricht von „insgesamt 300 freiwerdende Stellen“, die in den kommenden drei Jahren nicht neu besetzt würden. Der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ gibt an, dass dies durch Fluktuation, Einzelansprachen, Vorruhestand und Altersteilzeit erfolgen könne. Laut Bericht sei die Geschäftsführung „zuversichtlich“, die Stellen über diese Wege abbauen zu können. In Köln sind derzeit rund 4.300 Vollzeitstellen bei RTL beschäftigt.Am Vormittag hatte RTL Deutschland das Aus von insgesamt 23 Print-Titeln bekannt gegeben, darunter auch Fernsehmarken wie «Guidos Deko Queen», nach der gleichnamigen VOX-Sendung, oder ‚Chefkoch Print‘. Weitegeführt werden sogenannte Kern-Marken, die 13 Titel machen Angaben zufolge 70 Prozent des Print-Umsatzes aus.