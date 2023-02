Showtime holt George Clooney

US-Fernsehen

In der neuen Serie «The Department» soll Clooney Regie führen.

Showtime hat der Polit-Thrillerserieeinen direkten Serienauftrag erteilt und George Clooney mit der Regie beauftragt. Clooney und Grant Heslov werden über Smokehouse Pictures auch als ausführende Produzenten fungieren. Die Serie basiert auf der französischen Serie «Le Bureau des Legendes». Die Produktion soll noch in diesem Jahr beginnen.„«The Department», basierend auf der fesselnden und brillanten Serie «The Bureau», wird in der großen Tradition von «Homeland» stehen, einer der erfolgreichsten und markenprägenden Serien bei Showtime", so Chris McCarthy, Präsident und CEO von Showtime und Paramount Media. "Genauso wie «Homeland» die globale Spionage auf ein neues Niveau gehoben hat, wird «The Department» die Zuschauer noch tiefer in eine Welt der Intrigen und Täuschungen mit komplizierten Charakteren führen, die mit ihren eigenen Dämonen kämpfen, während sie existenzielle Bedrohungen für die Nation und die Welt bekämpfen."Laut der offiziellen Beschreibung geht es in der Originalserie um "das tägliche Leben und die Missionen der Agenten von Frankreichs wichtigstem externen Sicherheitsdienst. Im Mittelpunkt steht das 'Bureau des Legends', das für die Ausbildung und Betreuung von Agenten zuständig ist, die in Langzeitmissionen in Gebieten mit französischen Interessen tätig sind. Diese Agenten, die jahrelang unter falscher Identität leben, haben die Aufgabe, gute nachrichtendienstliche Quellen zu identifizieren und zu rekrutieren.