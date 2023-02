Primetime-Check

Wie schlug sich «ZDFzeit» mit einer Dokumentation über Prinz Harry? Punktete ProSieben mit einer Clipshow?

Um 20.15 Uhr strahlte Das Erste einenzur Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien aus, der 4,24 Millionen Zuschauer hatte (15,0%). Mit 1,05 Millionen Zuseher informierte man 17,8 Prozent der Menschen, die bis 20.30 Uhr aktiv Fernsehen geschaut haben. Das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Frankfurt und Darmstadt stand auf dem Programm (4:2), 4,52 Millionen Menschen lieferten 17,9 Prozent Marktanteil. Mit 1,01 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr Das Erste 18,1 Prozent Marktanteil ein.beschäftigte sich mit, das auf 3,32 Millionen Menschen kam. Die Doku über Meghan & Harry sicherte sich 11,7 Prozent bei allen sowie 7,0 Prozent bei den jungen Menschen.undbrachten 2,50 sowie 3,43 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 9,2 sowie 13,8 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 5,8 und 9,9 Prozent möglich.unterhielt 3,43 Millionen Menschen bei RTL , die Fernsehstation sicherte sich 12,7 Prozent bei den jungen Menschen.undlieferten 1,37 und 1,04 Millionen Zuschauer bei Sat.1 ab, bei den jungen Menschen kamen die recht lang laufenden Formate aber nur noch auf 5,6 und 4,0 Prozent. Mit der Clipshowholte ProSieben 1,00 Millionen Menschen am Dienstag vor die Fernsehschirme, die 9,2 Prozent Marktanteil brachten.Über dreieinhalb Stundenunterhielt 0,69 Millionen Menschen, in der Zielgruppe waren 5,1 Prozent möglich. Zwei-Geschichten brachten 0,91 und 0,79 Millionen, Mannheim verbuchte 6,9 Prozent, Eberswalde sicherte sich 6,0 Prozent. «CHiPs» ► erfreute 0,54 Millionen Menschen bei Kabel Eins, der Spielfilm fuhr 3,4 Prozent Marktanteil ein.