Snap-Inhalte-Chef Schwerin geht

Vermischtes

Der Manager wechselt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn das Wachstum hat einen Stillstand erreicht.

Nach mehr als acht Jahren bei Snap verlässt Ben Schwerin, der oberste Verantwortliche für Inhalte und Partnerschaften, das Unternehmen nächsten Monat, wie der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtet. Schwerin, Senior VP, Content and Partnerships bei Snap, informierte die Teammitglieder über seine Entscheidung, das Unternehmen Ende März zu verlassen, um "eine neue Chance zu verfolgen". Schwerin, der im Januar 2015 zu Snap kam, wurde 2021 in seine derzeitige Position befördert.Schwerin wechselt zu Coatue, einer auf Technologie spezialisierten Investment-Management-Gesellschaft, wo er in L.A. ansässig sein und sich auf Investitionen in frühe und wachstumsstarke Internetunternehmen konzentrieren wird, wie ‚Forbes‘ berichtet. Schwerins Abgang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das allgemeine Umsatzwachstum des Unternehmens in den letzten Quartalen aufgrund eines Rückgangs der Werbeausgaben dramatisch verlangsamt hat.Für das vierte Quartal 2022 meldete das Unternehmen einen Umsatz, der auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums lag. Im vergangenen Sommer hat Snap 20 Prozent seiner Belegschaft abgebaut und fast 1.300 Mitarbeiter entlassen. Neben anderen Kostensenkungsmaßnahmen wurde die Finanzierung fast aller Snapchat-Originalserien eingestellt.