Sarah Mangione wird für RTL Living zur Hobby-Gärtnerin

TV-News

«Mein Urbaner Garten – Zwischen Blüten & Beton» startet im März und ist die erste RTL-Living-Eigenproduktion.

Der Pay-TV-Sender RTL Living ist seit November 2006 auf Sendung und bedient seitdem die Programmpalette für „Mode“, „Wohnen und Gartenarbeit“ sowie „Kochen und Genießen“. Nach bald 17 auf Sendung startet der Spartensender im März mitdie erste Eigenproduktion. Moderiert wird die Sendung, die sechs Folgen umfassen wird, von der «Herz über Kopf»-Darstellerin Sarah Mangione. Sie begibt sich ab dem 7. März immer dienstags um 20:15 Uhr „auf eine Reise quer durch Deutschlands urbane Oasen, um alles über Gärtner zu erfahren“, wie es in der Programmankündigung heißt.Mit dem Doku-Format soll gezeigt werden, wie vielseitig die Gärtnerei in deutschen Großstädten sein kann. In den Sendungen wird die ehemalige «Let's Dance»-Teilnehmerin von Gärtnermeister Flo unterstützt, der ihr mit fachlicher Expertise zur Seite steht und strauchelnden Garten-Enthusiasten aushelfen soll. Ziel der Sendung ist für die angehende Hobby-Gärtnerin Mangione Tipps und Tricks von unterschiedlichen Menschen aus ganz Deutschland einzuholen, um sich so für ihre eigene Garten-Laube in Köln zu inspirieren. Die Hobbygärtnerin und der Gärtnermeister wollen Magiones Garten schlussendlich in eine grüne Wohlfühloase verwandeln.«Mein Urbaner Garten – Zwischen Blüten & Beton» ist eine Produktion der Autentic GmbH im Auftrag von RTL Living. Auf RTL+ stehen alle sechs Folgen ab dem Sendestart am 7. März auf Abruf bereit.