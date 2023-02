CBS setzt wohl auf «@midnight»

US-Fernsehen

Mit einer ehemaligen Comedy-Central-Spielshow will man James Corden ersetzen.

Steht CBS vor Problemen? Die Fernsehstation will die Late-Night-Talkshow einschränken. Es wird erwartet, dass CBS seine langjährigenach 28 Jahren durch einen Neustart der Comedy-Central-Spielshowersetzen wird, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Dies wäre ein Manöver, das die Kosten senken und auch ein Programmkonzept wiederbeleben würde, das von der Muttergesellschaft des Senders, Paramount Global, kontrolliert wird.Ein Sprecher von CBS lehnte es ab, die Pläne des Senders zu kommentieren. Es wäre das zweite Mal, dass der Sender Comedy Central überfällt, um sein Late-Night-Raster aufzustocken. Stephen Colbert wechselte 2015 von Comedy Central zu CBS. Durch die Verwendung von «@midnight» würde CBS nach der «Late Show» einiges an Budget einsparen, was laut einer anderen Person, die mit dem Geschäft des Late-Night-TV vertraut ist, Produktionskosten in Höhe von mehreren Millionen Dollar einsparen würde.Der Sender prüft sein Late-Night-Programm in einer Zeit, in der immer mehr Fans die Sendungen über Social-Media-Clips und digitale Erweiterungen verfolgen und das Feld der Mitspieler deutlich größer ist als zu Zeiten, als David Letterman und Jay Leno das Sagen hatten. Chris Hardwick, der ursprüngliche Moderator von «@midnight», soll nicht im Rennen sein, um die neue Ausgabe zu moderieren, so eine mit den Gesprächen vertraute Person. Es heißt, dass CBS eine weibliche Moderatorin bevorzugt und außerdem darauf achtet, dass die Talente vor und hinter der Kamera vielfältig sind und aus unterschiedlichen Bereichen kommen.