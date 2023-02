Quotencheck: «Darüber  die Welt»

US-Fernsehen

Die Clipshow, die ProSieben immer häufiger ausstrahlt, ist kein wirklicher Hit.

Der Fernsehsender ProSieben leidet immer weiter unter fehlenden Inhalten. Bereits gegen die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar musste man an vier Dienstagen «Darüber … die Welt» wiederholen. Seit 3. Januar hatte man sechs Folgen im Programm, wovon vier Erstausstrahlungen waren. Doch schon am Samstag, den 25. Februar, wird erneut die Clipshow zur besten Sendezeit auf Sendung geschickt.Die erste neue Folge von «Darüber … die Welt!» lief am Dienstag, den 3. Januar, um 20.15 Uhr. 0,77 Millionen Menschen ab drei Jahren wurden „Die unglaublichsten OMG! Stories“ vorgesetzt, die auf 2,8 Prozent Marktanteil kamen. Unter den knapp 800.000 Zusehern waren auch 0,39 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil fiel mit 6,2 Prozent recht schlecht aus.Sieben Tage später zog die Gesamtreichweite auf 0,84 Millionen Fernsehzuschauer an, der Marktanteil wuchs auf 3,2 Prozent. Unter den Zuschauern war fast die Hälfte erneut über 50 Jahre alt, weshalb man wieder an seiner Zielgruppe vorbei sendete. Aber immerhin sammelte man einen Marktanteil von 7,5 Prozent ein.Am 17. Januar schickte ProSieben eine Wiederholung aus der dritten Staffel ins Rennen, die 1,30 Millionen Zuschauer zählte und auf 4,9 Prozent kam. 0,43 Millionen Werberelevante brachten 7,4 Prozent. Sieben Tage darüber waren 0,97 Millionen Zuschauer dabei, davon waren 0,35 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Marktanteile beliefen sich auf 3,6 und 5,7 Prozent.ProSieben schickte am Dienstag, den 31. Januar, um 20.15 Uhr «Darüber staunt die Welt – Die puppenlustigen LOL! Momente» ins Rennen, diese Zusammenstellung von kurzen Filmen verfolgten 1,02 Millionen Zuschauer und sicherte immerhin 3,8 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern waren 0,45 Millionen dabei, der Marktanteil belief sich auf 7,5 Prozent.Die vorerst letzte neue Ausgabe hörte auf den Namen „Die witzigsten TGIF! Knaller“, die sich 1,00 Millionen Zuschauer am 7. Februar nicht entgehen lassen wollten. Der Marktanteil dieser Sendung belief sich auf 3,7 Prozent. Es ist ja schon fast erstaunlich, dass ProSieben mit 0,54 Millionen Umworbenen sogar gute 9,2 Prozent Marktanteil holte.«Darüber … die Welt» ist mit Abstand eines der kreativlosesten Formate im Fernsehen. Die seit 22. November 2022 ausgestrahlten zehn Ausgaben schlugen sich teilweise dennoch gut. Durchschnittlich waren 0,91 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren betrug 3,4 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,40 Millionen verbucht, das bedeutete schwache 6,6 Prozent Marktanteil.