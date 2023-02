Castle Rock arbeitet an «Fawlty Towers»-Revival

England

John Cleese und Camilla Cleese sind als Autoren und Hauptdarsteller verpflichtet.

Der britische Sitcom-Klassikerwird von Castle Rock Entertainment wiederbelebt. Autor und Hauptdarsteller der Originalserie, John Cleese, und seine Tochter Camilla Cleese werden als Autoren und Hauptdarsteller fungieren. Matthew George, Rob Reiner, Michele Reiner und Derrick Rossi sind die ausführenden Produzenten der Serie für Castle Rock Television, das das Projekt entwickelt.«Fawlty Towers», geschrieben von John Cleese und Connie Booth, lief ursprünglich in zwei Staffeln mit jeweils sechs Episoden, die 1975 und 1979 von der BBC ausgestrahlt wurden. Die Serie verfolgte die unglücklichen Taten von Basil Fawlty (John Cleese), der darum kämpfte, sein Hotel und seine Ehe über Wasser zu halten. Die Serie wird derzeit auf BBC2 ausgestrahlt und ist auch als Stream auf BritBox verfügbar.Die neue Serie wird erforschen, wie der überdrehte, zynische und misanthropische Basil Fawlty sich in der modernen Welt zurechtfindet und wird die Beziehung zwischen Basil und einer Tochter, von der er gerade erfahren hat, dass er sie hat, erkunden, während die beiden das Schicksal herausfordern und sich zusammentun, um ein Boutique-Hotel zu betreiben.John Cleese sagte: "Was mir an Matt gefällt, ist, dass er im Gegensatz zu vielen Produzenten den kreativen Prozess wirklich 'versteht'. Als wir uns das erste Mal trafen, hatte er eine ausgezeichnete erste Idee, und dann hatten Matt, meine Tochter Camilla und ich eine der besten kreativen Sitzungen, an die ich mich erinnern kann. Beim Nachtisch hatten wir ein so gutes Gesamtkonzept, dass es ein paar Tage später die Zustimmung von Rob und Michele Reiner erhielt. Camilla und ich freuen uns riesig darauf, es zu einer Serie auszubauen." Rob Reiner fügte hinzu: "John Cleese ist eine Comedy-Legende. Allein die Vorstellung, mit ihm zu arbeiten, bringt mich zum Lachen."