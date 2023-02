Leonine Studios startet zwei neue waipu.tv-Kanäle

TV-News

Ab sofort können Zuschauer romantische Komödien und Herzschmerz-Dramen sehen, demnächst folgt der „Filmlegenden“-Channel.

Die Exaring AG, die waipu.tv betreibt, erweitert die bestehende Kooperation mit Leonine Studios und startet die VOD-Kanäle „Cinema of Hearts“ und „Filmlegenden“ für waipu.tv. Die neuen Kanäle ergänzen das bisherige Angebot, das die Channels „Filmtastic“, „Arthouse CNMA“ und „Home of Horror“ umfasst. Ab sofort und damit pünktlich zum Valentinstag startet mit „Cinema of Hearts“ ein Programm, das romantische Komödien, Herzschmerz-Dramen und leidenschaftliche Coming-of-Age-Stories umfasst, wie es in der Ankündigung heißt. „Filmlegenden“, der Kanal startet ab dem 1. März, beinhaltet „filmische Meisterwerke und große Kinomomente“. Die beiden Kanäle stehen Kunden des „Perfect Plus“-Pakets ohne Aufpreis zur Verfügung.„Unsere Kanäle ‚Filmtastic‘, ‚Arthouse CNMA‘ und ‚Home of Horror‘ sind bereits seit Jahren erfolgreich Bestandteil des waipu.tv-Portfolios. Mit der Erweiterung um ‚Cinema of Hearts‘ und ‚Filmlegenden‘ erschließen wir auch für unsere jüngsten Channel-Marken neue Kundengruppen im beliebten Premium-Angebot Perfect Plus von waipu.tv“, erklärt Markus Frerker, COO der Leonine Studios und verantwortlich für alle Channels und TV-Sender Beteiligungen der Leonine Gruppe.Markus Härtenstein, Vorstand bei Exaring AG, sagt über die neue Vereinbarung: „Unsere Perfect Plus-Kunden schätzen hochwertigen und abwechslungsreichen Content. Die Partnerschaft mit Leonine Studios erweitert unser umfangreiches Pay-TV- & SVoD-Portfolio auf dann 59 Kanäle und unterstützt so den Anspruch waipu.tvs das attraktivste TV-Produkt mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis am Markt zu bieten.“