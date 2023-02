Anfang vom Ende: Vorletzte «Letzte Spur Berlin»-Staffel terminiert

TV-News

Im März startet das ZDF zwölf neue Folgen der Krimi-Serie, die im kommenden Jahr ihr Ende finden wird.

Wegen der geplanten Kostenumverteilung von 100 Millionen Euro und einer auf jüngere Zielgruppen ausgerichteten Programmplanung hat sich das ZDF zuletzt dazu entschieden, verschieden Formate zu beerdigen. Neben «leute heute» und «SOKO Hamburg» wird es demnächst auch die Primetime-Krimireihetreffen. Bis es soweit ist, wird es aber noch bis ins kommende Jahr dauern und das Publikum darf sich bis dahin noch über zwei neue Staffeln freuen. Die vorletzte und insgesamt zwölfte Staffel hat nun einen Starttermin erhalten. Jasmin Tabatabai als Mina Amiri und Hans-Werner Meyer als Oliver Radek beginnen ihre Ermittlungen am Freitag, den 24. März, um 21:15 Uhr.In der ersten von zwölf neuen Folgen verschwindet nach einem Routineeinsatz Julius Mommsen (Leon Blaschke), ein 23-jähriger Rettungssanitäter in Ausbildung – und mit ihm der Rettungswagen. Radek und sein Team erfahren von Julius' Kolleginnen Elsa Kubischek (Diane Willems) und Brigitte Zöllner (Jeremy Mockridge) von den Problemen der Rettungssanitäter: Immer öfter stoßen sie bei ihren Einsätzen an ihre Grenzen und entwickeln daher eigene Strategien, um mit dem Druck umzugehen. Julius' Partnerin Jenny Malchow (Antonia Breidenbach) berichtet, dass ihr Freund in letzter Zeit Schwierigkeiten gehabt habe, einen Einsatz zu verarbeiten, bei dem die Ehefrau von Erik Hausmann (Sebastian Fräsdorf) zu Tode gekommen war. Rettungssanitäter Marco Zöllner war bei diesem Einsatz mit dabei. Er und Julius teilten ein Geheimnis, das die Ermittler nun ans Licht bringen.In weiteren Rollen spielen unter anderem Josephin Busch, Aleksandar Radenković, Susanne Szell und Daniel Rodic. Das Drehbuch der Auftaktfolge stammt von Etienne Heimann und Headautorin Stefanie Fies, Regie führte Bettina Braun. Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar. Im Laufe des Jahres wird dann auch die 13. und finale Staffel der Serie gedreht. «Letzte Spur Berlin» ist eine Produktion von Novafilm.