Disney entlässt 7.000 Mitarbeiter

Wirtschaft

Aus wirtschaftlichen Gründen sollen drei Prozent der Belegschaft gehen.

Disney wird seine Belegschaft um 7.000 Mitarbeiter reduzieren, um die Kosten zu senken, sagte Iger am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens für das Jahresende 2022. Diese Zahl entspricht 3,2 Prozent der Gesamtbelegschaft von Disney, die ab dem 1. Oktober 2022 weltweit etwa 220.000 Mitarbeiter umfasste.Die Entlassungen sind Teil von Disneys Bemühungen, Kosteneinsparungen in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar zu erzielen. Davon entfallen 2,5 Milliarden Dollar auf "Nicht-Inhaltskosten" (einschließlich Arbeitskosten), und eine Milliarde Dollar der angestrebten Kostensenkungen seien bereits im Gange, so Iger. Disney strebt eine jährliche Senkung der Kosten für Nicht-Sport-Inhalte in Höhe von drei Milliarden Dollar an, die in den nächsten Jahren realisiert werden soll, so Christine McCarthy, CFO von Disney, gegenüber Analysten.Von den 2,5 Milliarden Dollar an Nicht-Inhaltskosten entfallen etwa 50 Prozent auf Marketingausgaben, 30 Prozent auf Personalkosten und 20 Prozent auf Technologie, Beschaffung und andere Ausgaben, so McCarthy. Disney geht davon aus, dass diese Kosteneinsparungen bis Ende des Geschäftsjahres 2024 "voll zum Tragen kommen".