MTV Movie & TV Awards kommen im Mai

US-Fernsehen

Paramount gab das Datum der Veranstaltung bekannt. Der Barker Hangar in Los Angeles dient als Veranstaltungsort.

Die MTV Movie & TV Awards sind zurück. Die Zeremonie, bei der die besten Film- und Fernsehproduktionen – mit und ohne Drehbuch – ausgezeichnet werden, findet am Sonntag, den 7. Mai, wieder live im Barker Hangar in Los Angeles statt. Die Veranstaltung wird auf MTV international in mehr als 170 Ländern ausgestrahlt.Die Verleihung der MTV Movie Awards, die 1992 zum ersten Mal stattfand, wurde 2017 in MTV Movie & TV Awards umbenannt, um auch Fernsehstars zu präsentieren. Nach einem Jahr Sendepause im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie kehrte die Show 2021 mit zwei Verleihungen zurück: die MTV Movie & TV Awards an einem Abend und die MTV Movie & TV Awards: Unscripted am nächsten Abend. In den letzten beiden Jahren hatte die Show jeweils einen Moderator für den geskripteten und einen für den ungeskripteten Teil. 2021 übernahmen Leslie Jones und Nikki Glaser das Mikrofon, 2022 waren Vanessa Hudgens und Tayshia Adams die Gastgeber.Ausführende Produzenten sind Bruce Gillmer, Wendy Plaut und Vanessa WhiteWolf von MTV, sowie Jesse Ignjatovic und Barb Bialkowski von «Den of Thieves» ► . Jackie Barba und Alicia Portugal sind für die Produktion verantwortlich, während Lisa Lauricella für die Musik zuständig ist. Zu den Sponsoren gehören SONIC.