«Teheran» geht in die dritte Staffel

US-Fernsehen

Der ehemalige «Dr. House»-Star Hugh Laurie spielt nun mit.

Apple TV+ hatfür eine dritte Staffel verlängert, in der Hugh Laurie als Eric Peterson, ein südafrikanischer Nuklearinspektor, zur Besetzung stoßen wird. Laurie ist vor allem für seine Rolle des Dr. Gregory House in der Fox-Medizinerserie «Dr. House» bekannt, die er acht Staffeln lang gespielt hat. Zu seinen weiteren bekannten Rollen gehört unter anderem «The Night Manager» von BBC One und AMC.Die Serie folgt Tamar (Niv Sultan), einer Mossad-Hacker-Agentin, die sich unter falscher Identität in Teheran einschleust. Nachdem sie am Ende der zweiten Staffel abtrünnig wurde und den Verlust ihrer engsten Verbündeten verkraften musste, muss Tamar in Staffel drei einen Weg finden, sich neu zu erfinden und die Unterstützung des Mossad zurückzugewinnen, wenn sie überleben will. Shaun Toub und Shila Ommi kehren zurück, um Faraz bzw. Nahid zu spielen, während Sasson Gabai, Bahar Pars und Phoenix Raei neu in die Serie aufgenommen wurden."«Teheran» ist ein Nonstop-Thrill-Ride, der Fans rund um den Globus in seinen Bann gezogen hat", sagt Morgan Wandell, Head of International Programming bei Apple TV+ . "Wie die Zuschauer auf der ganzen Welt können auch wir es kaum erwarten, dass Dana, Shula, Danny, Tony und der Rest des Kreativteams eine weitere herzzerreißende Staffel produzieren. Wir freuen uns sehr, dass der brillante Hugh Laurie zusammen mit Niv und den unglaublich talentierten Darstellern eine neue Geschichte erzählt, die das Zeug zu einer unvergesslichen Staffel hat."