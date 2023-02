Die Kritiker

Nach vielen Jahren widmen sich Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner erneut einem "Cold Case". Was ist damals in dem Dorf im Schwarzwald geschehen?

Stab Darsteller: Eva Löbau, Hans-Jochen Wagner, Cornelius Obonya, Inka Friedrich, Aurel Manthei, Tonio Schneider

Musik: Torsten Reibold

Kamera: Andreas Schäfauer

Drehbuch: Nicole Armbruster

Regie: Julia Langhof

In Fernsehserien aus aller Herren Länder nagt kaum etwas so sehr an den Ermittlern wie ein ungelöster Fall – insbesondere wenn er eine junge Frau zum Thema hat, die in der Blüte ihres Lebens spurlos verschwunden ist, mit bis heute ungeklärtem Aufenthaltsort. „Cold Case“ nennt man derartige Begebenheiten gerne, weil sämtliche Spuren nicht zur Aufklärung führen konnten und der Fall irgendwann zu den Akten gelegt wurde.Meistens braucht es dann ein bestimmtes Auslöseereignis, um den Stein wieder ins Rollen zu bringen. Aus heiterem Himmel gesteht jemand eine Bluttat, oder die Verschwundene taucht aus heiterem Himmel wieder auf – im besten Falle lebendig, oder, wie im neuen «Tatort» aus dem Schwarzwald, leider nur als Leiche.Zehn Jahre sind vergangen, seit Rosa Winterfeld aus ihrem Dorf verschwunden ist, eines Nachts, ohne jede Vorwarnung. Ihr eigenes Kind ließ sie zurück – das tut keine Mutter freiwillig, und sei sie auch noch so jung, wie Rosa damals. Zehn Jahre lang hat ihr Verschwinden ihrer Familie keine Ruhe gelassen – und jetzt die brutale Auflösung: Alles Hoffen und Bangen war vergebens, die Qualen der Ungewissheit konnten das Hereinbrechen der Katastrophe nicht verhindern.Doch vielleicht kann die Familie endlich zur Ruhe kommen, wenn sich doch noch der Täter ermitteln ließe. Damals sind Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) an ihrer Aufgabe gescheitert, das plötzliche Verschwinden der jungen Frau aufzuklären. Kann es ihnen heute nun gelingen, den Schuldigen an ihrem Tod zu finden?Einen Verdächtigen gab es damals schon. Wegen einer anderen Sache ist er schon einmal im Gefängnis gewesen. Heute lebt auch er wieder in dem Dorf. Seit der Tragödie von damals scheint die Zeit still gestanden zu sein, auch wenn die Jugendlichen von damals inzwischen erwachsen geworden sind und sich damit auch die Perspektiven auf die Vergangenheit verändert haben. Ihnen stechen neue Dinge ins Auge, die sie damals noch nicht verstanden haben. Liegt darin am Schluss die Lösung des Falles?Wer nun letzten Endes der Täter war, ist für Familie Winterfeld viel wichtiger als für die Zuschauer. Denn dieser Film nimmt einen mit in einen Mikrokosmos, in dem fürchterliches Leid passiert ist. Es geht ihm weniger um die Suche nach dem Schuldigen, als darum, aufzuzeigen, wie Menschen nach einem solchen Ereignis zurückgelassen werden. Dabei kann besonders überzeugen, mit welchem Einfühlungsvermögen die beiden Ermittlerfiguren auftreten, das nicht zuletzt auch durch ihre beiden Darsteller Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner zusätzliches Gewicht bekommt. So ist ein ziemlich untypischer «Tatort» entstanden, und gleichzeitig ein sehr überzeugender, emotional berührender Film.