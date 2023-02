Schon um halb 12 mehr als 2 Millionen

Quotennews

Zwischen etwa 10:30 Uhr und 18 Uhr bestimmte der Wintersport das ARD-Programm. Mit schon mehr als 2 Millionen Zuschauer ab etwa 11:30 Uhr.

Die Nordischen Kombinierer meldeten sich um 10:30 Uhr aus Oberstorf zum Start des Wintersporttags im Ersten an. Das Springen endete mit 1,43 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent Marktanteil mit Franz-Josef Rehrl als Führender. Ab 11 Uhr schaltete das Erste zum «Rodel-Weltcup» nach Altenberg. Den «Einsitzer» gewinnt Max Langenhan vor Dominik Fischnaller und Felix Loch vor 1,87 Millionen Zuschauern und 0,28 Millionen Jüngeren. In Marktanteilen gesprochen waren 16,7 und 11,0 Prozent möglich. Doch knackte eine Randsportart die 2-Millionen-Marke. Der «Snowboard-Weltcup» im Snowboardcross der Frauen holte ab 11:30 Uhr starke 2,02 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil steig damit auf 17,2 Prozent.Über den «Langlauf-Weltcup» aus Toblach/Dobbiaco, erneut den «Rodel-Weltcup» aus Altenberg und die «Bob-WM» aus St. Moritz blieb die Reichweite konstant gut bei 2,07, 2,14 und 2,34 Millionen Zuschauern. Es zeigten sich Marktanteile von 17,1, 17,0 und 17,6 Prozent - Die jüngeren Zuschauer blieben mit Reichweiten von 0,29, 0,28 und 0,27 ebenfalls konstant. Nochmal bessere Reichweiten gab es ab 14:30 Uhr. Der «Rodel-Weltcup» in der Teamstaffel aus ebenfalls Altenberg schraubte die Reichweite auf 2,52 Millionen und 0,34 Millionen nach oben - die Marktanteile stiegen jedoch nicht wirklich, es ergaben sich 16,8 und 10,9 Prozent. Doch der Trend stimmte!Im Anschluss holte das 10 km-Langlaufrennen der Nordischen Kombinierer 2,75 Millionen Zuschauer, das Finale der «Bob-WM» landete ab 15:15 Uhr sogar bei 3,2 Millionen Zuschauern und erstmals über 20 Prozent Marktanteil an diesem Tag (20,6). Das «Skispringen» aus Willingen läutete dann mit 3,17 Millionen Zuschauern das Ende der Wintersport-Sonntags ein. Hier waren noch 16,3 Prozent am TV-Markt möglich, die jüngeren Zuschauer landeten mit 9 Prozent Marktanteil bei einer Reichweite von 0,35 Millionen.