Guter «Harry» - mäßiger Rest-Tag

Quotennews

«Harry Potter» holt für Sat.1 weiter gute Quoten

Tagsüber tat sich «Unsere kleine Farm» in Dauerbeschallung schwer.



In der Weihnachtszeit kramte Sat.1 den Serienklassikeraus dem Archiv, um ihn an zwei Samstagen in Dauerschleife zu senden. Mittlerweile ist die Sendung aus den 70er-Jahren noch immer auf Sendung, weil es für die Ingalls zwischenzeitlich wahrlich gut lief. Die Luft scheint inzwischen aber etwas raus zu sein, denn am vergangenen Samstag kamen die neun gezeigten Folgen nicht über 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Die Reichweite lag zwischen 0,28 und 0,62 Millionen.Am gestrigen Samstag ging zunächst die dritte Staffel zu Ende. Die Folgen „Klassensprecherwahl“ und die Doppelfolge „Goldsucher unterwegs“ sahen zwischen 9:50 Uhr und 12:50 Uhr 0,2, 0,41 und 0,41 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 3,3, 4,4 und 4,2 Prozent. In der Zielgruppe generierten 0,05, 0,09 und 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige Sehbeteiligungen von 3,1, 5,4 sowie 4,9 Prozent. Weitere sieben Episoden der vierten Staffel folgten. Die reichweitenstärkste Folge lief ab 18:00 Uhr vor 0,66 Millionen Menschen. Der Marktanteil lag bei 3,6 Prozent. In der Zielgruppe blieb das Ergebnis ebenfalls unterdurchschnittlich und landete bei 4,9 Prozent.Am Abend blieb sich Sat.1 ebenfalls treu und schickte den vierten «Harry Potter»-Filmüber den Sender. Wie der junge Zauberschüler, verkörpert von Daniel Radcliffe, am Trimagischen Turnier teilnahm, sahen 1,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,45 Millionen Jüngere. Der 18-Jahre alten Film sorgte für einen Marktanteil von 4,3 Prozent beim Gesamtpublikum, in der Zielgruppe wurden 8,4 Prozent ausgewiesen. Weniger familienfreundlich ging es ab 23:30 Uhr weiter.behielt noch 0,5 Millionen Zuschauer, die Quoten bewegten sich bei 4,5 respektive 8,2 Prozent.