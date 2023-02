Quotennews

«Deutschland sucht den Superstar» weiter mit mehr als 2 Millionen Zuschauern

Felix Maier von 05. Februar 2023, 10:27 Uhr

Am späteren Abend feierte «Take Me Out» ein gutes Comeback. Auch «Date or Drop» kehrt ins Programm zurück.

Obwohl sich die Werte nicht mehr ganz so gut lesen wie bei der Staffelpremiere, läuft «Deutschland sucht den Superstar» weiterhin gut. Von den anfänglichen über drei Millionen Zuschauer warn man mit der siebten Casting-Folge zwar ein gutes Stück entfernt, doch 2,12 Millionen Zuschauer sind in der heutigen Zeit wahrlich kein schwaches Ergebnis. Mit einem Marktanteil von 7,8 Prozent lag man erneut über dem Senderschnitt beim Gesamtpublikum.



In der Zielgruppe ist man hingegen auf dem Anfangs-Niveau des Vorjahres angekommen. Zuletzt war die Konkurrenz besonders am Mittwoch gegen die Handball-WM und den DFB-Pokal anspruchsvoll. Entsprechend sank das Ergebnis von 20,8 Prozent beim Staffelauftakt auf 11,8 Prozent. Vor acht Tagen wurden 12,7 Prozent gemessen. Diesmal generierten 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährige gute 13,1 Prozent.



Um 22:15 Uhr kehrte Jan Köppen ins Programm zurück, das Publikum musste allerdings auf Sonja Zietlow an seiner Seite verzichten, denn statt des Dschungelcamps startete eine neue «Take Me Out»-Staffel. Die erste von acht Folgen sahen 1,16 Millionen Zuschauer, darunter 0,49 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile bewegten sich bis 23:20 Uhr bei 5,1 respektive 10,0 Prozent. Danach übernahm Sophia Thomalla mit dem Start der zweiten «Date or Drop»-Staffel. Die zweite Datingshow des Abends kam auf 0,94 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent Marktanteil. Mit 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

