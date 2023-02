Neues «Supertalent» geplant

International

Die RTL-Tochter Fremantle plant ein «Got Talent: All-Stars» für den europäischen Raum.

Im vergangenen Jahr pausierte RTL nach desaströsen Quoten mit «Das Supertalent», doch schon bald könnte es ein Comeback geben. Denn die RTL-Tochter Fremantle und Mediaset España haben einen Vertrag über weitere Staffeln von "Got Talent España" unterzeichnet, aus dem auch die erste europäische Ausgabe von "Got Talent: All-Stars" hervorgehen soll. Darüber hinaus wollen beide Unternehmen neue Unterhaltungsformate für den gesamteuropäischen Markt entwickeln.Alessandro Salem, CEO von Mediaset España: "Wir freuen uns sehr, mit dieser Vereinbarung eine neue Reise mit Fremantle anzutreten, die die bereits enge Beziehung zwischen den beiden Unternehmen festigt und Mediaset España dazu bringt, ein familienfreundliches Angebot in seinem Programm zu konsolidieren.“Andrea Scrosati, Group COO und CEO Continental Europe von Fremantle, sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, diese Partnerschaftsvereinbarung mit Mediaset España getroffen zu haben, die unsere hervorragenden Beziehungen zur Gruppe widerspiegelt. Sie wird es uns ermöglichen, auch in den kommenden Jahren eine Vielzahl von Unterhaltungsprojekten zu entwickeln und zu produzieren.“Manuel Villanueva, Generaldirektor für Inhalte bei Mediaset España, fügte hinzu: "Nach der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Fremantle festigt und verbessert diese Vereinbarung das hohe Niveau des Verständnisses, das schon immer zwischen den beiden Unternehmen bestand, und darüber hinaus wird das Erscheinen einer neuen Entwicklung von «Got Talent» zur Marke beitragen".Nathalie Garcia, CEO von Fremantle in Spanien, sagte: "Wir bei Fremantle freuen uns sehr über diese neue Vereinbarung, die die Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen stärkt. Neben der Verstärkung unseres Engagements bei «Got Talent Spain» und jetzt bei der ersten Ausgabe von «Got Talent: All-Stars» werden wir auch weiterhin bei der Entwicklung und Produktion neuer Projekte zusammenarbeiten".