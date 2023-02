VOD-Charts

Neben «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» hat es in dieser Woche ein weiteres Format in die Top10 geschafft, das zuletzt ein wenig mit sinkenden Quoten zu kämpfen hatte.

Keine Frage,ist formidabel in seine Jubiläumsstaffel gestartet und verzeichnete mit der Rückkehr von Dieter Bohlen mehr als drei Millionen Zuschauer und bewegte sich in der Zielgruppe jenseits der 20-Prozent-Marke. Zuletzt fiel man jedoch etwas zurück. Gegen König Fußball und die sehr gefragte Handball-WM unterbot die Castingshow an den vergangenen beiden Mittwochen die Zwölf-Prozent-Hürde. Dafür läuft es im Streamingbereich gut, was die Top10 der fünften Kalenderwoche beweist. «DSDS» landet dort nämlich auf Rang acht.Die hintersten beiden Plätze nehmenundein. Das Mutter-Tochter-Gespann aus dem Hause Netflix kam zwischen dem 27. Januar und 2. Februar auf 699.000 Abrufe. Für die Nerd-Reihe von Warner Bros. Television stand eine Reichweite von 833.000 zu Buche. Danach folgt die besagte RTL-Castingshow, die laut den Marktforschern von Goldmedia 851.000-mal geklickt wurde. Knapp davor landet das US-amerikanische Kriegsdrama, das sich über 871.000 Abrufe bei Netflix freuen durfte.Weiterhin an der Millionen-Marke scheiterte auch, dessen kürzlich fortgesetzter Sequel «Vikings: Valhalla» es nicht in die Top10 schaffte. Die Mutterserie verbuchte 897.000 Aufrufe. Serien-Hitbleibt auch im Februar Gast der VOD-Liste und belegt mit 1,05 Millionen Aufrufen Platz fünf. Etwas überraschend findet sich auf Rang vier die NBC-Seriewieder, die in der vergangenen Woche 1,11 Mal angesteuert wurde.Auf dem Treppchen reiht sich Vorwochen-Siegerein. Die Krankenhaus-Serie registrierte eine Reichweite von 1,20 Millionen und damit rund 400.000 Klicks weniger. Das Ergebnis um rund eine Million Abrufe steigern konnte dagegen die RTL-Realityshow, die mit 2,28 Millionen Aufrufen auf Platz zwei klettert. Der Platz an der Sonne geht aber an Streamingplatzhirsch Netflix, wo vor einer Woche die Fantasy-Horror-Seriedebütierte und hierzulande 2,39 Millionen Views sammelte. Weltweit sammelte die Serie am Eröffnungswochenende etwas mehr als 25 Millionen Streamingstunden.