Neue «That 90s Show»-Folgen kommen

US-Fernsehen

Die 90er werden bei Netflix ein weiteres Mal auf Sendung gehen. Der Streamingdienst setzt die beliebte Serie fort.

Diewurde für Staffel 2 bei Netflix verlängert. Die Nachricht kommt nur wenige Wochen, nachdem die erste Staffel der Serie am 19. Januar auf dem Streamingdienst debütierte. Laut Netflix erreichte die Serie in 35 Ländern die Top 10 der englischsprachigen TV-Liste von Netflix mit mehr als 41 Millionen gesehenen Stunden."Wir alle bei «That '90s Show» waren von der warmen, enthusiastischen Reaktion auf unsere erste Staffel mehr als begeistert. Wir können es kaum erwarten, für einen weiteren Sommer voller Lacher und Überraschungen nach Point Place zurückzukehren. Hallo 1996!", sagte der Co-Schöpfer der Serie, ausführender Produzent und Showrunner Gregg Mettler. Die Stars der Originalserie, Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis und Wilmer Valderrama, traten in der ersten Staffel ebenso auf wie Tommy Chong und Don Stark.Wie der Titel schon andeutet, setzt die Serie Jahre nach dem Ende von «That '70s Show» im Jahr 1995 ein. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Leia Forman (Callie Haverda) sehnt sich verzweifelt nach einem Abenteuer in ihrem Leben oder zumindest nach einem besten Freund, der nicht ihr Vater ist. Als sie in Point Place ankommt, um ihre Großeltern Red (Kurtwood Smith) und Kitty (Debra Jo Rupp) zu besuchen, findet Leia das, wonach sie sucht, gleich nebenan, als sie die dynamische und rebellische Gwen (Ashley Aufderheide) kennenlernt. Mit der Hilfe von Gwens Freunden, darunter ihr liebenswerter Bruder Nate (Maxwell Acee Donovan), seine kluge, zielstrebige Freundin Nikki (Sam Morelos), der sarkastische und einfühlsame Ozzie (Reyn Doi) und der charmante Jay (Mace Coronel), erkennt Leia, dass das Abenteuer dort genauso ablaufen könnte, wie es für ihre Eltern vor all den Jahren geschah."