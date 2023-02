MagentaTV startet Nachhaltigkeitsmagazin

TV-News

Das neue Nachhaltigkeitsmagazin «Heute retten wir die Welt! Ein bisschen.» wird von Vanessa de Lacaze und Tim Niedernolte moderiert. Die Premiere erfolgt bereits in wenigen Tagen.

Das neue Infotainment-Magazin bei MagentaTVbefasst sich damit, wie Umwelt- und Klimaschutz im Kleinen großes bewirken kann. In zunächst sieben Folgen soll das Magazin zeigen, dass auch soziale Teilhabe ein wichtiges Element von Nachhaltigkeit ist. Wie jeder seinen Teil beitragen kann, zeigt das Magazin an praktischen Beispielen und lädt zum Mitmachen ein. Auch neue Erfindungen und innovative Projekte haben ihren Platz. Die Ausstrahlung startet am kommenden Dienstag, 7. Februar, um 20.15 Uhr auf #dabeiTV.Das neue Format wird im Wechsel von Vanessa de Lacaze und Tim Niedernolte moderiert. Die Botschafterin der Hilfsorganisation Haiti Care, Vanessa de Lacaze, steht für RTL vor der Kamera und hat auch schon in Sat.1 sowie für den MDR moderiert. Unterstützt wird sie von dem als „Top30 unter 30“ ausgezeichneten Journalist Tobias Budde, der als Außenreporter im Einsatz aktiv ist. Budde hat Online-Formate wie «GoodNews» auf dem Instagram-Kanal der «Sportschau» moderiert und generiert mit seinen TikTok- und YouTube-Videos millionenfache Klicks. Niedernolte wird von Sarah Mangione als Reporterin unterstützt. Die Schauspielerin und Synchronsprecherin hat bereits mehrere Webformate wie «I challenge you» der Aktion Mensch oder «Schlag den Star – Backstage» für Brainpool moderiert. «Heute retten wir die Welt! Ein bisschen.» ist eine Produktion der Forty10. Als Produzenten fungiert Sebastian Egelhoff, Headautorin ist Carmen Strieder und Creative Director ist Robert Heine.Folge eins befasst sich mit der Kreislaufwirtschaft: 200 Millionen Handys liegen ungebraucht in deutschen Schubladen. Das Magazin nimmt sich vor davon möglichst viele zu recyclen. Dafür klingelt Reporter Tobi an Haustüren und bekommt sogar Unterstützung von den Fußballern von Borussia Mönchengladbach. In weiteren Folgen geht es zum Beispiel um die Frage, wie Mobilfunknetze energiesparender werden können und wie auch Menschen mit Behinderung an digitalen Diensten barrierefrei teilhaben können.„Für Nachhaltigkeit und soziales Engagement brenne ich, deshalb freue mich, dass wir mit dem Format auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen und gemeinsam etwas bewegen können“, erklärt De Lacaze. Tim Niedernolte fügt an: „Gerade in diesen Zeiten und all den Krisen, die wir zu meistern haben, tut es so gut, ein Format zu haben, das aufzeigt, was alles in uns steckt und wie wir jeden Tag neu die Welt ein bisschen besser machen können.“