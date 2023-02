Blockbuster-Battle

Diesmal tritt ein Liebesfilm von RTLZWEI gegen einen Katastrophenfilm von Sat.1 an. Oder schnappt sich am Ende doch ProSiebens «Deadpool»-Fortsetzung den Sieg?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Ryan Reynolds schlüpft zum zweiten Mal ins Lederkostüm: Als Deadpool auf den knallharten Schurken Cable trifft, sieht er sich gezwungen, Werte wie Freundschaft und Familie zu überdenken. Kurzerhand trommelt er seine eigene Crew an Superhelden zusammen. Die X-Force setzt alles daran, dem übermächtigen Cable den Garaus zu machen. Quotenmeter zog dieses Fazit in seiner Kino-Kritik : „«Deadpool 2» ist größer als sein Vorgänger aus dem Jahr 2016. Das kann, je nach Erwartungshaltung, schon genügen.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)Dwayne "The Rock" Johnson ist auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter: Kalifornien wird von einem schweren Erdbeben erschüttert; es gilt als die schlimmste Naturkatastrophe der Geschichte. Der Rettungspilot Ray Gaines wird zum Einsatz gerufen und muss in den Trümmern nicht nur Fremde retten, sondern ist auch auf der Suche nach seiner Tochter Blake. Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma will er Blake finden und gleichzeitig die Ehe-Differenzen überwinden. Quotenmeter zog dieses Fazit über den Actionfilm : „Es lebe das Katastrophenkino der Neunzigerjahre! Brad Peytons Mega-Blockbuster «San Andreas» ist so schlecht, dass er schon fast wieder gut ist. Bleibt die Frage, inwiefern das gewollt ist…“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Schweren Herzens verlässt die junge Ärztin Kate Forster ihr außergewöhnliches Haus am See, um für einen neuen Job nach Chicago zu ziehen. Für ihren Nachmieter hinterlässt sie eine rührende Nachricht im Briefkasten, in der sie sich für die Schäden am Haus entschuldigt und ihm eine gute Zeit in seinem neuen Zuhause wünscht. Als der Käufer des Hauses, der ambitionierte Architekt Alex Wyler, den Brief findet, ist er verwirrt: Seinen Informationen zufolge wurde das Haus seit Jahren von niemanden mehr bewohnt. Er glaubt an eine Verwechslung und schreibt eine Nachricht an seine Möchtegern-Vormieterin. Kate vermutet einen schlechten Scherz und schickt Alex eine harsche Antwort. Als die beiden ihre Briefkastenkorrespondenz fortsetzen, wird ihnen klar, dass sie in unterschiedlichen Zeiten leben. Obwohl zwei Jahre die beiden trennen, verbindet sie viel mehr als nur das gemeinsame Haus: Beide wurden in ihrem Leben schwer enttäuscht und wollen einen Neuanfang wagen. Die beiden fühlen sich zueinander hingezogen und vertrauen sich in ihren Briefen immer mehr Einzelheiten aus ihrem Leben an, bis sie sich schließlich ineinander verlieben. Um zusammen sein zu können, versuchen die Zeitdifferenz zu überwinden.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDB User Rating: 7