Neues «FBI»-Event steht an

US-Fernsehen

Am 4. April werden alle drei Fernsehserien wieder zusammenarbeiten.

Die «FBI»-Teams von CBS kommen wieder einmal zusammen. Die Darsteller vonundwerden in einem neuen dreistündigen Event, das am Dienstag, 4. April, ausgestrahlt wird, zusammenarbeiten."Da das FBI weiterhin den Dienstagabend dominiert, freuen wir uns, unsere treuen Fans mit diesem speziellen dreistündigen globalen Crossover-Event zu belohnen, das diese drei heldenhaften – und beliebten – Teams zum zweiten Mal zusammenbringt", sagt Eric Kim, Executive Vice President of Programming bei CBS Entertainment und CBS Studios, in einer Erklärung. "Unser Crossover-Event am 4. April wird ein durchgehend spannendes Erlebnis sein, das die Zuschauer auf eine Weise fesseln wird, wie es nur Dick Wolfs «FBI»-Welt kann."Dies wird das zweite Crossover-Event für das Franchise sein, da das erste im September 2021 ausgestrahlt wurde und den Startschuss für das «FBI: International» bedeutete, das derzeit in seiner zweiten Staffel läuft. Dieses Crossover wird das erste sein, in dem Dylan McDermott und Edwin Hodge in «FBI: Most Wanted» und Eva-Jane Willis in «FBI: International» zu sehen sein werden.