«DSDS» pendelt sich langsam auf einem konstanten Niveau ein

Quotennews

Bei der Castingshow sind nun deutlich geringere Schwankungen zu erkennen.



Das sechste der elf Castings vonwar gestern zur Primetime bei RTL zu sehen. Am vergangenen Mittwoch wurde die Sendung durch die parallele Ausstrahlung des Viertelfinales der Handball-WM etwas nach unten gedrückt. Letzten Samstag steigerten sich die 2,28 Millionen Jüngeren nun jedoch wieder auf gute 8,6 Prozent Marktanteil. Auch wenn in der Zielgruppe ein hoher Marktanteil von 12,7 Prozent möglich war, fiel die Zuschauerzahl auf den bisherigen Tiefstwert von 0,68 Millionen zurück.Das Niveau dieser letzten Ausgabe konnte der Sender nun in etwa halten. Insgesamt fanden sich gestern 2,26 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein. Dies spiegelte sich in einem überzeugenden Marktanteil von 8,4 Prozent wider. Das jüngere Publikum vergrößerte sich geringfügig auf nun 0,72 Millionen Menschen. Die Quote fiel mit hohen 11,8 Prozent genauso groß aus wie eine Woche zuvor.In den vergangenen drei Wochen hatte RTLZWEI neue Episoden der Dokusoapausgestrahlt. Nach dem Ende der zweiten Staffel machte der Sender nun gestern mit Wiederholungen der ersten Staffel weiter. Mit noch 0,53 Millionen Fernsehenden waren so annehmbare 2,0 Prozent Marktanteil möglich. Bei den 0,22 Millionen Jüngeren war die Quote mit passablen 3,7 Prozent so groß wie vor einer Woche.steigerte sich im Anschluss mit 0,35 Millionen Zuschauern auf durchschnittliche 2,5 Prozent. Bei den 0,11 Millionen Umworbenen wurden weiterhin akzeptable 3,5 Prozent Marktanteil gemessen.