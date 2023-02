Quotennews

«TV total» präsentiert sich wieder zweistellig

Laura Friedrich von 02. Februar 2023, 09:11 Uhr

Auch wenn sich das jüngere Publikum verkleinerte, stieg die Quote an. Dafür war man auf dem Gesamtmarkt besser vertreten als in der Vorwoche.



Auch «TV total» hatte am vergangenen Mittwochabend angesichts der Konkurrenz durch die Handball-WM etwas verloren. Im neuen Jahr war die Reichweite somit bislang kontinuierlich gesunken und zuletzt bei 1,18 Millionen Fernsehenden angelangt. Dies entsprach noch einem Marktanteil von 4,1 Prozent. Die 0,69 Millionen Umworbene fielen um zwei Prozentpunkte auf eine gute Quote von 9,9 Prozent zurück.



Gestern legte «Zervakis & Opdenhövel. Live.» landete auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorwoche. 0,56 Millionen Zuschauer bedeuteten maue 2,1 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,33 Millionen Werberelevanten war nicht mehr als ein ausbaufälliges Resultat von 5,4 Prozent drin.



Kabel Eins lockte mit dem Heldenepos «Last Samurai» 0,85 Millionen Filmfans auf den Sender. Dies hatte einen guten Marktanteil von 3,5 Prozent zur Folge. Die 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen schoben sich mit 4,4 Prozent knapp über den Senderschnitt. Mit dem Superheldenfilm «The Dark Knight» erhöhte sich die Quote bei einem Publikum von 0,26 Millionen Menschen auf hohe 3,8 Prozent. Die 0,11 Millionen Jüngeren steigerten sich sogar auf herausragende 7,2 Prozent Marktanteil.

Auchhatte am vergangenen Mittwochabend angesichts der Konkurrenz durch die Handball-WM etwas verloren. Im neuen Jahr war die Reichweite somit bislang kontinuierlich gesunken und zuletzt bei 1,18 Millionen Fernsehenden angelangt. Dies entsprach noch einem Marktanteil von 4,1 Prozent. Die 0,69 Millionen Umworbene fielen um zwei Prozentpunkte auf eine gute Quote von 9,9 Prozent zurück.Gestern legte ProSieben also erstmals im neuen Jahr wieder zu. Mit 1,23 Millionen Interessenten war dem Sender eine hohe Sehbeteiligung von 4,4 Prozent sicher. Das jüngere Publikum hatte sich hingegen weiter auf nun 0,65 Millionen Menschen verkleinert. Dennoch hob sich der Marktanteil wieder in den zweistelligen Bereich auf 10,6 Prozent.landete auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorwoche. 0,56 Millionen Zuschauer bedeuteten maue 2,1 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,33 Millionen Werberelevanten war nicht mehr als ein ausbaufälliges Resultat von 5,4 Prozent drin.Kabel Eins lockte mit dem Heldenepos0,85 Millionen Filmfans auf den Sender. Dies hatte einen guten Marktanteil von 3,5 Prozent zur Folge. Die 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen schoben sich mit 4,4 Prozent knapp über den Senderschnitt. Mit dem Superheldenfilmerhöhte sich die Quote bei einem Publikum von 0,26 Millionen Menschen auf hohe 3,8 Prozent. Die 0,11 Millionen Jüngeren steigerten sich sogar auf herausragende 7,2 Prozent Marktanteil.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel