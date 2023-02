DC stellt zehn neue Projekte vor

Kino-News

James Gunn und Peter Safran haben einen Plan ausgearbeitet.

Drei Monate nachdem James Gunn und Peter Safran offiziell die Leitung der neu geschaffenen DC Studios innerhalb von Warner Bros. Discovery übernommen haben, haben die Co-Chefs die ersten zehn Film- und Fernsehtitel innerhalb des neu gestarteten DC-Universums bekannt gegeben. Am Montag trafen sich Gunn und Safran auf dem Studiogelände von Warner Bros. mit der Presse, um den ersten Teil von Kapitel eins des DCU zu präsentieren, den sie "Gods and Monsters" nennen.Die Projekte umfassen die ganze Bandbreite. Es gibt Titel, die auf den großen DC-Helden basieren – darunter der bereits angekündigte Superman-Film, der von Gunn geschrieben wurde und nun offiziell den Titelträgt, ein «Batman und Robin»-Film, eine «Wonder Woman»-Prequel-Serie und eine «Green Lantern»-Mysteryserie – sowie Titel mit weniger bekannten Charakteren, darunter Booster Gold und Swamp Thing. Das DCU besteht aus einem Multiversum, sagte Safran, aber die Titel werden in einem einzigen Universum existieren. Insgesamt stellt das Programm die solideste Vision für die Zukunft von DC im Bereich Scripted Entertainment dar, seit Warner Bros. 2014 den ersten Versuch unternommen hat, ein Universum aufzubauen, das es mit dem der Marvel Studios aufnehmen kann., der am 11. Juli 2025 in die Kinos kommen soll, wird "den Beginn des DCU" markieren, wie Safran es ausdrückt, aber es wird keine Ursprungsgeschichte des sprichwörtlichen „Mannes aus Stahl“ sein. Neben den zahlreichen Filmen sind auch neue Serien geplant, die auf dam neuen DCU aufbauen werden.