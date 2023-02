«Das große Promibacken» rettet sich aus dem Tief der Vorwoche

Quotennews

Gestern sah es für die vierte Episode bereits wieder deutlich besser aus. Dies hatte auch positive Auswirkungen auf «Promis backen privat» im Anschluss.



Die neue Staffel vonging gestern bereits in die vierte Folge. Nach dem Ausscheiden von Nicole Jäger in der Vorwoche stellten gestern noch Caroline Beil, Philipp Boy, Sabrina Mockenhaupt-Gregor, Jochen Schropp und Kai Schumann ihre Backkünste unter Beweis. Nachdem sich in der ersten Runde alles um Kräuter gedreht hatte, musste im Anschluss Shortbread mit Karamell gezaubert werden.Eine Woche zuvor wurde das Format nach einem überzeugenden Start deutlich nach unten gedrückt, was sicherlich zum Großteil der Konkurrenz durch das Viertelfinale der Handball-WM geschuldet war. Die 1,42 Millionen Fernsehenden waren von zuletzt 6,4 auf knapp überdurchschnittliche 5,3 Prozent zurückgefallen. Bei den 0,39 Millionen Jüngeren ging es von starken 9,5 Prozent abwärts auf passable 5,9 Prozent. Gestern erholte sich die Sendung wieder und überzeugte somit 1,56 Millionen Interessenten. Dadurch wuchs die Quote auf hohe 6,2 Prozent. Auch die 0,44 Millionen Umworbenen hoben sich zumindest wieder über den Senderschnitt auf gute 7,8 Prozent Marktanteil.Im Anschluss war ab 23.00 Uhrzu sehen. Auch hier konnte man sich nach einem Tief in der Vorwoche wieder etwas erholen. Die 0,56 Millionen Neugierigen steigerten sich von zuletzt mageren 3,0 Prozent auf eine passable Sehbeteiligung von 4,3 Prozent. Zudem verbesserten sich die 0,13 Millionen Werberelevanten um mehr als zwei Prozentpunkte auf nun mäßige 4,7 Prozent Marktanteil.