«Superman & Lois» geht in die Endphase

US-Fernsehen

Die junge Fernsehserie hätte wohl noch eine oder zwei Staffeln im Angebot.

soll laut den DC-Studios-Chefs James Gunn und Peter Safran noch "ein bis zwei weitere Staffeln" lang fortgesetzt werden. Die Zukunft der CW-Serie wurde von den beiden bei einer Presseveranstaltung auf dem Gelände von Warner Bros. am 30. Januar enthüllt, bei der sie ihren ursprünglichen Entwicklungsplan vorstellten. Auf die Frage nach «Superman & Lois» sagte Gunn: "Es ist eine Serie, die jeder mag, also wird sie noch eine Weile weitergehen.Gunn und Safran wurden auch nach dem Schicksal der kommenden CW-Seriegefragt, aber keiner von beiden gab einen Kommentar ab. Diese Serie wird am 14. März mit ihrer ersten Staffel starten. Die dritte Staffel von «Superman & Lois» wird ebenfalls am 14. März starten. Die Serie zeigt Tyler Hoechlin und Bitsie Tulloch in den Hauptrollen, Michael Bishop und Alex Garfin spielen ihre Zwillingssöhne Jonathan beziehungsweise Jordan Kent. Jordan Elsass hatte Jonathan in den Staffeln eins und zwei gespielt. Die Serie wurde ursprünglich im Jahr 2021 ausgestrahlt.«Superman & Lois» und «Gotham Knights» sind die letzten verbleibenden DC-Serien auf The CW neben «The Flash», die mit der kommenden neunten Staffel endet. Die Umstände sind perfekt: Gunn und Safran wollen die Film- und Fernsehmarke DC rebooten, während sich The CW weitgehend aus dem ursprünglichen Programm mit Drehbüchern zurückzieht, seit Nexstar eine Mehrheitsbeteiligung an dem Sender erworben hat.