Primetime-Check

Wie erfolgreich waren «Die Hitwisser» bei VOX? Punktete das ZDF mit «ZDFzeit»?

Die zwei Jubiläums-Folgen vonbrachten Das Erste 5,60 und 5,88 Millionen Zuschauer und führten zu gigantischen 20,0 und 21,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum sicherte man sich 12,5 und 12,2 Prozent.und diefuhren 2,68 und 2,19 Millionen ein, die Marktanteile kamen auf schwache 10,9 und 11,1 Prozent. 6,3 und 8,7 Prozent bei den jungen Menschen wurden erzielt. Unterdessen setzte RTL auf, der 3,52 Millionen Zuschauer hatte und auf 10,4 Prozent bei den Umworbenen kam.mit „Hitlers Macht“ undlockten 1,91 und 2,10 Millionen zum ZDF , die Fernsehstation hatte 6,8 und 7,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Leuten wurden 4,9 und 7,0 Prozent ermittelt. Dasbekam 3,51 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent, die Quote bei den Jungen stieg auf gute 10,9 Prozent.-Doppelfolgen brachten Sat.1 1,32 und 1,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, in der Zielgruppe waren nur 6,5 und 6,3 Prozent dabei. Eine neue Ausgabe vonlockte 0,83 Millionen Menschen zu VOX , das über dreistündige Format sicherte sich tolle 7,4 Prozent in der Zielgruppe. RTLZWEI punktete mitundaus Eberswalde. Die Reality-Dokus erreichten 0,85 und 0,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und sicherten sich 4,3 und 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Bei ProSieben wollte man mitpunkten, das sahen sich 1,01 Millionen Menschen an. In der Zielgruppe wurden 7,7 Prozent verbucht. Kabel Eins setzte aufund erntete 0,73 Millionen Zuschauer und 3,7 Prozent bei den Umworbenen.