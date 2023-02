Kaum Wachstum für Alphabet

Wirtschaft

Bereits zum zweiten Mal in Folge sind die Werbeeinnahmen von YouTube gesunken.

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google und YouTube, hat im vierten Quartal 2022 die Schätzungen der Analysten verfehlt, da die Werbeeinnahmen von YouTube im Vergleich zum Vorjahr erneut gesunken sind. Insgesamt verzeichnete Alphabet einen Umsatz von 76,05 Milliarden US-Dollar, ein Plus von nur einem Prozent. Das entspricht einem Nettogewinn von 13,62 Milliarden US-Dollar (ein Minus von 34 Prozent gegenüber 20,6 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2021). Die Werbeeinnahmen von YouTube beliefen sich im vierten Quartal auf 7,96 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 7,8 Prozent gegenüber 8,63 Milliarden Dollar im Vorjahr."Wir befinden uns auf einer wichtigen Reise, um unsere Kostenstruktur dauerhaft zu überarbeiten und finanziell nachhaltige, dynamische und wachsende Unternehmen bei Alphabet aufzubauen", sagte Sundar Pichai, CEO von Alphabet und Google, in einer vorbereiteten Stellungnahme. Er lobte die "große Dynamik" in Googles Cloud-Segment, YouTube-Abonnements (die das Unternehmen in seinen Ergebnissen nicht ausweist) und Google Pixel-Geräte. Im November gab das Unternehmen bekannt, dass die Abonnements von YouTube Music und YouTube Premium zusammen die Marke von 80 Millionen zahlenden Abonnenten überschritten haben.Pichai sagte, dass YouTube Shorts, das TikTok-ähnliche Videoformat der Plattform, jetzt im Durchschnitt mehr als 50 Milliarden tägliche Aufrufe hat, mehr als die 30 Milliarden, die Anfang 2022 angekündigt wurden. Die Ersteller von YouTube Shorts sind seit dem 1. Februar berechtigt, an den Werbeeinnahmen teilzuhaben, wobei sie einen Anteil von 45 Prozent an der Gesamtzahl der Aufrufe von Shorts erhalten können (im Vergleich zu 55 Prozent für lange Videos im Rahmen des YouTube-Partnerprogramms).