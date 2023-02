Sylvester Stallone wird Reality-Star

US-Fernsehen

Zusammen mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin und den drei Töchtern steht er für Paramount+ vor der Kamera.

Sylvester Stallone und seine Familie sind die neuesten Mitglieder der Reality-TV-Welt. Am Donnerstag kündigte Paramount+an, die den Oscar-Nominierten, seine Frau Jennifer Flavin Stallone und die Töchter Sophia, Sistine und Scarlet begleiten wird. Die achtteilige Reality-Serie wird in diesem Frühjahr auf dem Streaming-Dienst Premiere feiern."Nachdem er einige der legendärsten Figuren der Filmgeschichte gespielt hat, ist der dreimalige Oscar-Nominierte Sylvester Stallone bereit, den Kameras Zugang zu dem zu gewähren, was er für die größte Rolle seines Lebens hält: Vater", heißt es in der Pressemitteilung. "Diese neue Serie, in der Stallones drei Töchter, seine Frau und er selbst die Hauptrolle spielen, bietet einen Platz am Tisch einer der berühmtesten Familien Hollywoods."«The Familie Stallone» wird von MTV Entertainment Studios produziert. Ausführende Produzenten sind Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind, Nadim Amiry, Julie Pizzi, Farnaz Farjam und Jonathan Singer. Lauren Goldstein, Valana Hunn, Chris Ray und Jason Williams sind co-exekutive Produzenten.