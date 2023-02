Paramount+ entfernt Serien

US-Fernsehen

Ein weiterer Streamingdienst streicht Inhalte zusammen.

Wenige Tage nachdem Showtime, das derzeit mit Paramount+ fusioniert, mehrere Titel von seiner Plattform genommen hatte, hat der Streamingdienst nun nachgezogen. Jordan Peeles «The Twilight Zone», das zwischen 2019 und 2020 für zwei Staffeln ausgestrahlt wurde, bevor es abgesetzt wurde, wurde entfernt, ebenso wie alle drei Staffeln von «The Real World: Homecoming». Weitere Projekte, die nicht mehr verfügbar sind, sind «Coyote», «No Activity», «Guilty Party» und «The Harper House».«The Real World: Homecoming», das 2021 mit der New Yorker Besetzung startete, kehrte für zwei weitere Staffeln zurück und brachte die Besetzung von Los Angeles und New Orleans wieder zusammen. Das von Bunim/Murray Productions und MTV Entertainment Studios produzierte Projekt wurde von den Kritikern gut aufgenommen, und es wurde noch keine Absetzung angekündigt.Chris McCarthy, Präsident und CEO von Showtime und Paramount Media Networks, schrieb in einem Memo an die Mitarbeiter: "Als Teil von Paramount+ können wir mehr Ressourcen in den Ausbau der Wege stecken, die die Marke Showtime berühmt gemacht haben, und unsere Hit-Shows zu globalen Hit-Franchises machen. Um dies zu erreichen, werden wir Investitionen von Bereichen abziehen, die unterdurchschnittlich abschneiden und weniger als 10 Prozent unserer Zuschauer ausmachen. Wir haben bereits Gespräche mit unseren Produktionspartnern darüber aufgenommen, welche Inhalte für die Zukunft sinnvoll sind und welche Shows Franchise-Potenzial haben."