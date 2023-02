HBO bestellt Carmichael-Doku-Serie

US-Fernsehen

Im Vordergrund steht der Comedy-Autor Jerrod Carmichael.

HBO hat eine Dokumentarserie mit dem Komiker Jerrod Carmichael als Hauptdarsteller und ausführendem Produzenten in Auftrag gegeben. Das Projekt, das derzeit noch keinen Titel trägt, folgt Carmichaels Alltag und erforscht die Beziehungen des Komikers zu seiner Familie, seinen Freunden und Fremden, alles „auf der Suche nach Liebe, Sex und Verbundenheit", wie es in der Beschreibung heißt.Ari Katcher und Eli Despres sind neben Carmichael die ausführenden Produzenten, während Katcher als Regisseur fungieren wird. Susie Fox fungiert ebenfalls als ausführende Produzentin für Range Media Partners, ebenso wie Josh Kriegman und Elyse Steinberg für Edgeline Films. Carmichael hat derzeit einen Gesamtvertrag mit HBO. Sein jüngstes Stand-up-Special mit dem Titel «Jerrod Carmichael: Rothaniel» wurde 2022 auf dem Sender ausgestrahlt. In der Fernsehsendung bekannte sich der Komiker offiziell als schwul. «Rothaniel» gewann den Emmy für ‚das beste Drehbuch für ein Variety-Special‘."Wir haben es geliebt, in den letzten zehn Jahren mit Jerrod zu arbeiten und ihm dabei zuzusehen, wie er neue Facetten von sich selbst und seiner Comedy entdeckt", sagte Nina Rosenstein, Executive Vice President of Programming bei HBO, in einer Erklärung, die die Ankündigung der Serienbestellung durch den Sender begleitete. "Seine Ehrlichkeit und Verletzlichkeit passen perfekt zu diesem originellen Format."