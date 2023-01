Neue Herzkino-Reihe «Familie Anders» debütiert im März

TV-News

Das ZDF plant mit «Willkommen im Nest» und «Zwei sind einer zu viel» zunächst zwei Filme der Reihe mit Moritz Treuenfels als Paartherapeut mit Beziehungsproblemen.

Das ZDF präsentiert im März miteine neue „Herzkino“-Reihe am Sonntagabend. Die erste Folge „Willkommen im Nest“ wird am 12. März ausgestrahlt, Folge zwei „Zwei sind einer zu viel“ folgt eine Woche später. Im Mittelpunkt der Reihe steht Fabian Anders, gespielt von Moritz Treuenfels, der ein erfahrener und erfolgreicher Paartherapeut aus Leipzig ist, doch seine eigene Ehe ihn vor große Herausforderungen stellt.In weiteren Rollen sind Betinna Burchard Vedat Erincin, Ramona Kunze-Libnow, Moritz von Treuenfels und Betinna Burchard zu sehen. Zur Besetzung gehören zudem Gisa Flake, Knud Riepen, Tobias van Dieken, Delio Malär sowie Heidi Tebroke und Marian Dilger. Die Drehbücher des Auftaktfilms stammen von Stephanie Dörner und Marita Nienstedt, die Regie führte Sophie Averkamp.Nach mehr als zehn Jahren ist Fabians Ehe mit der Zweiradmechanikerin Paula scheinbar am Ende. Doch anstatt sich zu zerfleischen, haben die Anders beschlossen, es als Familie mit zwei Kindern mit dem Nest-Modell zu versuchen. Doch der neue Alltag als frisch getrennte, vollberufstätige, teilzeit-alleinerziehende Eltern verläuft zu turbulent und entpuppt sich als totale Überforderung. Da leider auch Paulas und Fabians Eltern als Babysitter für Louis und seine Schwester Mathilda ausfallen, soll zur Unterstützung eine Leih-Oma oder auch ein Leih-Opa engagiert werden. Fabian und Paula können sich allerdings nicht auf einen gemeinsamen Bewerber verständigen, sodass zunächst zwei Kandidaten in das alte Bauernhaus der Familie Anders einziehen: Ibrahim Yildiz, türkischer Tischler und seit Kurzem verwitwet, sucht bei den Anders' eine neue Lebensaufgabe. Moni Berner ist eine Weltenbummlerin, die in Altersarmut geraten ist. Der Platz bei den Anders' ist ihr letzter Rettungshalm. Schnell wird klar, dass nicht beide bleiben können, und so soll nach drei Wochen Probezeit entschieden werden. Ibrahim und Moni sind jetzt Konkurrenten.