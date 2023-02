Hulu ordert neues «King of the Hill»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst möchte die alte FOX-Serie wieder zum Leben erwecken.

Ein-Revival ist bei Hulu als Serie bestellt worden. Die aktualisierte Version der beliebten animierten Komödie für Erwachsene stammt von den Schöpfern der Originalserie, Mike Judge und Greg Daniels, sowie von Saladin Patterson. Alle drei sind auch als ausführende Produzenten an der Serie beteiligt, wobei Patterson auch als Showrunner fungieren wird.Judge und Daniels sind ausführende Produzenten mit ihrem Unternehmen Bandera Entertainment. Michael Rotenberg und Howard Klein von 3 Arts sind zusammen mit Dustin Davis von Bandera ebenfalls ausführende Produzenten. 20th Television Animation ist das Studio. Judge wird erneut die Sprecherriege anführen, und auch die Originalbesetzung mit Kathy Najimy, Stephen Root, Pamela Adlon, Johnny Hardwick und Lauren Tom kehrt zurück."Wir freuen uns sehr, Hank, Peggy und Bobby wieder bei uns begrüßen zu dürfen und zu sehen, was sie über die Welt, in der wir leben, zu sagen haben und die Gespräche fortzusetzen, die wir vor Jahren begonnen haben", sagte Craig Erwich, Präsident von ABC Entertainment, Hulu und Disney Branded Television Streaming Originals. "Diese Show hat alle perfekten Zutaten, um diesen Moment der Animation bei Hulu zu treffen, und wir sind so dankbar, dass wir diese Gespräche mit dieser talentierten Gruppe führen können."