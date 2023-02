«The Good Fight» bekommt ein Spin-off

US-Fernsehen

Unter den Pilotaufträgen gibt es auch ein Revival von «Matlock».

CBS hat Pilotfilme für eine neue Version vonmit Kathy Bates in der Hauptrolle und ein Spin-off vonmit Carrie Preston in der Hauptrolle bestellt. Die neue Version von «Matlock», die von der Originalserie inspiriert ist, stammt von Jennie Snyder Urman, die den Pilotfilm unter ihrem Banner Sutton Street Productions schreiben und produzieren wird. Bates wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Joanna Klein von Sutton Street wird zusammen mit Eric Christian Olsen und John Will ebenfalls die Produktion übernehmen. Sutton Street steht derzeit unter einem Gesamtvertrag mit CBS Studios, die den Pilotfilm produzieren werden.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "Nachdem sie in ihren jüngeren Jahren erfolgreich war, nimmt die brillante Siebzigjährige Madeline Matlock (Bates) ihre Arbeit in einer angesehenen Anwaltskanzlei wieder auf, wo sie ihr bescheidenes Auftreten und ihre gerissenen Taktiken einsetzt, um Fälle zu gewinnen und Korruption von innen heraus aufzudecken. Basierend auf der gleichnamigen klassischen Fernsehserie."Das Spin-off zu «The Good Wife» trägt den Titel, benannt nach Prestons Figur Elsbeth Tascioni, die sie sowohl in «The Good Wife» als auch in der Streaming-Serie «The Good Fight» spielte. «Elsbeth» wird von den «The Good Wife»- und «The Good Fight»-Schöpfern Robert und Michelle King geschrieben, wobei Robert auch die Regie des Pilotfilms übernehmen wird. Die Kings und Liz Glotzer sind über King Size Productions ausführende Produzenten. CBS Studios produziert «Elsbeth» ebenfalls, wobei die Kings auch hier einen Gesamtvertrag haben.