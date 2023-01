Showtime entfernt drei abgesetzte Serien

US-Fernsehen

«American Gigolo» und weitere Serien sind nicht mehr verfügbar.

Showtime hat mehrere Serien von seiner Streaming-Plattform abgezogen und ist damit der neueste Sender, der im vergangenen Jahr seine digitale Bibliothek reduziert hat. Quellen, die mit der Situation vertraut sind, teilen mit, dass die meisten entfernten Titel die Möglichkeit haben werden, an Dritte verkauft zu werden.Zu den entfernten Titeln gehören «American Gigolo» und «Let the Right One In», die beide nicht für eine zweite Staffel verlängert wurden, wie Showtime erst am Montagnachmittag bekannt gab. Beide Staffeln von «Kidding» mit Jim Carrey in der Hauptrolle sind ebenfalls nicht mehr auf der Plattform zu sehen, ebenso wie die einstündigen Serien «American Rust» und «On Becoming a God in Central Florida».Die erste Staffel von «Super Pumped» wurde ebenfalls entfernt. Die Business-Anthologie-Serie war im Februar 2022 verlängert worden, mit Plänen für eine zweite Staffel, die sich auf die Geschichte von Facebook konzentrieren sollte. In den vergangenen Monaten gab es jedoch nur wenige Updates zu dem Projekt. Zu den betroffenen Serien gehören auch erworbene Inhalte wie «The End» und «Wakefield». Die vollständige Liste der Entlassungen aus dem Showtime-Streamingdienst ist derzeit noch nicht bekannt.