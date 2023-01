Q4: Rekordwachstum bei Spotify

Wirtschaft

In den Monaten Oktober, November und Dezember hat das Unternehmen zehn Millionen Abonnenten hinzugewonnen.

Spotify hat in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 zehn Millionen Premium-Abonnenten hinzugewonnen und liegt nun bei 205 Millionen, womit das Unternehmen seine bisherige Prognose übertroffen hat. Das Wachstum der zahlenden Abonnenten um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wurde "durch Werbeeinnahmen und Familien-Accounts unterstützt", wie das Unternehmen mitteilte.Insgesamt verzeichnete der Streamer im vierten Quartal einen Zuwachs von 33 Millionen monatlich aktiven Nutzern - ein Rekord - auf 489 Millionen (kostenlos und kostenpflichtig), ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Inmitten der Anzeichen einer sich abschwächenden Wirtschaft verzeichnete Spotify einen Umsatz von 3,17 Milliarden Euro, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und im Rahmen der Prognose, sowie einen Nettoverlust von 270 Millionen Euro (gegenüber einem Nettoverlust von 39 Millionen Euro im vierten Quartal 2021). Der operative Verlust von 231 Millionen Euro im vierten Quartal lag über der Prognose von -300 Millionen Euro.Die Betriebskosten von Spotify stiegen im vierten Quartal um 44 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro, was nach Angaben des Unternehmens vor allem auf höhere Personalkosten im Zusammenhang mit der Aufstockung des globalen Ad-Sales-Teams und höhere Werbeausgaben zurückzuführen ist. Spotify sagte, seine Prognose für das erste Quartal 2023 sei "mit erheblicher Unsicherheit behaftet". Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro und einen operativen Verlust von 194 Millionen Euro (einschließlich einer Belastung von 35 bis 45 Millionen Euro für Abfindungen im ersten Quartal).