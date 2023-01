FOX bindet sich an Hulu

US-Fernsehen

Überraschende Wende: Die Network-Serien laufen nicht bei den hauseigenen Streamingdiensten Fox Nation oder Tubi.

FOX Entertainment und Hulu sind eine mehrjährige Content-Partnerschaft eingegangen, die die Streaming-Rechte für das umfangreiche Programm von FOX in der Hauptsendezeit und eine umfassende strategische Marketing-Allianz auf mehreren Plattformen umfasst, wie heute von FOX Entertainment und Hulu bekannt gegeben wurde.Die Vereinbarung sieht vor, dass alle FOX-Unterhaltungsprogramme zur Hauptsendezeit - von «Family Guy» (20th Television) und «The Cleaning Lady» (Warner Bros.) bis hin zu «The Masked Singer» (Fox Alternative Entertainment) und «Next Level Chef» (Studio Ramsay Global) - am nächsten Tag nach der linearen Ausstrahlung auf Hulu zu sehen sein werden. Darüber hinaus beinhaltet die Vereinbarung eine wichtige Allianz, bei der die Marken FOX und Hulu gemeinsam über alle FOX-eigenen und externen Marketing-Touchpoints präsent sein werden, um die Live- und On-Demand-Präsenz von FOX-Inhalten aufeinander abzustimmen."Unsere langjährige, geschätzte Partnerschaft mit Hulu bringt immer wieder beeindruckende Ergebnisse und schafft einen wichtigen Weg für unsere gescripteten, ungescripteten und animierten Serien, um die Zuschauerreichweite zu maximieren", sagte Rob Wade, CEO von FOX Entertainment. "Mit dieser neuen Vereinbarung festigt FOX seine längerfristige Streaming-Strategie und nutzt gleichzeitig die Stärke von Hulu und FOX, um unsere Zuschauer besser zu bedienen und Premium-Inhalte auf unseren Streaming- und linearen Plattformen sichtbar zu machen.""Die Tatsache, dass wir weiterhin die Next-Day-Streaming-Heimat für aktuelle FOX-Hits sowie für Episoden außerhalb der Saison von beliebten FOX-Titeln sein werden, stärkt Hulus einzigartige Position im Streaming-Bereich - als einziger SVOD-Service, der Next-Day-Serien von mehreren Broadcast-Networks anbietet", sagte Joe Earley, Präsident von Hulu. "FOX war schon immer ein großartiger Partner, aber jetzt bauen Rob und seine Teams unsere Beziehung mit ihrem neuen Marketing-Engagement weiter aus und helfen den Zuschauern zu verstehen, wo sie all diese Serien sehen können."