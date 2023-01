Dunja Hayali kehrt zum «heute journal» zurück

Köpfe

Die Moderatorin wird ab Februar bei der ZDF-Nachrichtensendung neben Marietta Slomka und Christian Sievers moderieren.

Ab Montag, den 20. Februar, erweitert Dunja Hayali das Moderationsteam des ZDF-Nachrichtenmagazins. Sie wird künftig rund 40-mal im Jahr durch die ZDF-Sendung führen. Für Hayali bedeutet dies eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, denn die «MoMa»-Moderatorin war bereits zwischen 2007 und 2010 Co-Moderatorin des Nachrichten-Flaggschiffs. Hayali wird im Wechsel mit ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek das «heute journal» präsentieren. Als Hauptmoderatoren sind im wöchentlichen Wechsel Marietta Slomka und Christian Sievers im Einsatz.„Ich freue mich darauf, dorthin zurückzukehren, wo für mich im ZDF alles angefangen hat, und das Team rund um Marietta, Christian und Anne zu ergänzen“, erklärt Dunja Hayali, die neben ihrer neun Aufgabe beim «heute journal» auch weiterhin demtreu bleibt und an der Seite von Mitri Sirin präsentiert. Außerdem moderiert sich auch weiterhin„Die besten Köpfe sollen unser Flaggschiff «heute journal» präsentieren und profilieren – jede und jeder mit dem eigenen Charakter, aber alle mit höchster journalistischer Erfahrung, Kompetenz und Unabhängigkeit. Ich freue mich sehr, dass Dunja Hayali neben dem «Morgenmagazin» nun gelegentlich auch das «heute journal» moderieren wird“, so ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.