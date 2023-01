ZDF-Krimi mit Tagessieg

Quotennews

Kann «Das Quartett» 2023 eine Erfolgsgeschichte werden?

Am 12. Oktober 2019 liefim ZDF ein erstes Mal. «Der lange Schatten des Todes» nannte sich der erste Krimi aus dem Leipziger Elsterbecken. Das krimi-erprobte Publikum im Zweiten sollte den neuen Leipzig-Krimi mögen. Es schauten ordentliche 5,77 Millionen Zschauer zu, der Marktanateil kratzte mit 19,8 Prozent an der 20-Prozent-Marke. Dennoch wurde es eher ruhig um Maike Riem und ihre Kollegen, 2020 gab es am 12. Dezember eine neue Folge. Damals schauten 5,81 Millionen zu, 2021 gab es am 08. Mai eine Folge vor starken 7,29 Millionen Zuschauern.Hier schien der Bann nun gebrochen, denn für 2022 plante der Mainz-Sender direkt zwei Ausstrahlungen ein, wobei hiervon eine Platzierung eine Wiederholung sein sollte. Am 05. März 2022 gab es neuen Krimi-Stoff aus Leipzig mit «Dunkle Helden» vor 6,16 Millionen Zuschauern und 21,1 Prozent am Markt, der Wiederholung von «Das Mörderhaus», dem Krimi aus 2020, folgten deutlich schwächere 2,64 Millionen. Hier kamen dann auch "nur" 12,6 Prozent am Markt zusammen. All diese Vorworte leiten zur gestrigen Platzierung von. Früher als in jeglichen Jahren zuvor holte Main die Leipziger Polizisten vor die Kamera, das Publikum sollte die Entscheidung loben.Es schauten in Summe 6,31 Millionen Zuschauer zu, damit schlägt man nicht nur die 2022-Leistung, sondern ist mit Abstand das erfolgreichste Format des gestrigen TV-Tags. Der Marktanteil von 23,5 Prozent bestätigt die starke Leistung noch mehr. Sowohl bei den vorherigen Programmierungen, als auch gestern, spielten die 14- bis 49-Jährigen eine sichtlich untergeordnete Rolle. Es kamen 0,4 Millionen zusammen, die Wiederholung im vergangenen Jahr ausgeklammert, ein neuer Negativ-Rekord. Dennoch reichte es zu ordentlichen 7,5 Prozent am entsprechenden Markt.