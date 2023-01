ZDF mit Sport und «Frühling» im Quotenhimmel

Quotennews

Am Abend sahen Simone Thomalla als Katja Baumann fast sechs Millionen Menschen. Auch die Handballer siegten gegen Norwegen vor einer beeindruckenden Kulisse.

Die Handball-WM 2023 in Polen und Schweden ist vorbei. Am Abend krönte sich Dänemark zum dritten Mal in Folge zur besten Handball-Nation der Welt. Für Deutschland endete das Turnier trotz des Ausscheidens im Viertelfinale gegen Vizeweltmeister Frankreich ebenfalls am Sonntag. Im Platzierungsspiel sicherte sich das DHB-Team mit 28:24-Sieg gegen Norwegen den fünften Platz. Das ZDF übertrug die Partie ab 13:00 Uhr vor 3,55 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil lag bei tollen 24,0 Prozent – keine ZDF-Sendung holte an diesem Tag einen höheren Wert. Beim jungen Publikum der 14- bis 49-Jährigen fuhr der Mainzer Sender 0,74 Millionen Zuschauer und 21,9 Prozent ein.Vom Handball profitierte nicht nur das ZDF, sondern auch der Ski-Weltcup der Frauen, denn in der Halbzeit schaltete man von Stockholm ins tschechische Spindlermühle, wo die Zusammenfassung des 2. Laufs gesendet wurde. Dies sahen 3,29 Millionen Zuschauer, darunter 0,65 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich bei weiterhin hohen 22,6 respektive 19,8 Prozent.Neben zahlreichen weiteren Wintersport-Übertragungen lief es auch in der Primetime sehr gut für das ZDF . Dort wurde der vierte-Film der zwölften Staffel gesendet. „Das Mädchen hinter der Tür“, in dem Simone Thomalla einmal mehr die Dorfhelferin Katja Baumann verkörperte, lockte 5,95 Millionen Zuschauer an, was eine Steigerung von 80.000 Menschen gegenüber der Vorwoche bedeutet. Auf dem Quotenmarkt stieg der Marktanteil von 18,4 auf 18,7 Prozent. Bei den Jüngeren sorgten 0,58 Millionen für ordentliche 7,5 Prozent – auch hier bedeuten beide Werte eine Verbesserung gegenüber der Vorwoche. Die Sehbeteiligung stieg um 0,8 Punkte.